जिसे 'बेवफा' प्रेमी आज भी सुनते हैं, आशिकों के दर्द की आवाज बना था ये गाना, 15 साल बाद भी नहीं हुआ पुराना

प्यार में धोखा खाने वालों के लिए संगीत हमेशा से सबसे बड़ा सहारा रहा है. जब दिल टूटता है, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे दिल की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई दर्द भरे गाने आए, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के बाद भी आशिकों की प्लेलिस्ट से गायब नहीं होते. ऐसा ही एक गाना है ‘वो किसी और से', जिसे मशहूर गायक अगम कुमार निगम ने अपनी आवाज दी थी. अगम कुमार निगम को अक्सर उनके बेटे सोनू निगम के पिता के रूप में याद किया जाता है, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस सिंगर ने भी दर्द भरे गीतों की दुनिया में खास मुकाम हासिल किया था. उनके गानों को खास तौर पर उन लोगों ने खूब पसंद किया, जो एकतरफा प्यार, ब्रेकअप या बेवफाई के दर्द से गुजर रहे थे.

बेवफाई का दर्द बयां करता है ये गाना

‘वो किसी और से' सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की कहानी है. इसके बोल प्यार में मिले धोखे और बिछड़ने की तकलीफ को बेहद भावुक अंदाज में पेश करते हैं. यही वजह है कि यह गाना रिलीज के कई साल बाद भी लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है. यूट्यूब पर इस गाने को करोड़ों बार देखा जा चुका है और आज भी इसे सुनने वालों की संख्या कम नहीं हुई है.

गाने के बोल प्रवीन भारद्वाज ने लिखे थे, जिन्होंने शब्दों के जरिए उस दर्द को बयां किया जिसे अक्सर बेवफाई का शिकार हुए लोग महसूस करते हैं. वहीं अगम कुमार निगम की भावुक आवाज ने इस गीत को और भी खास बना दिया.

आशिकों के बीच बना था दर्द का एंथम

एक समय ऐसा था जब प्यार में धोखा खाने वाले युवाओं की प्लेलिस्ट में यह गाना सबसे ऊपर हुआ करता था. सोशल मीडिया और म्यूजिक ऐप्स के दौर से पहले भी यह गीत लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ था. इसके वीडियो में दिखाए गए इमोशनल सीन और दर्दभरे लिरिक्स ने इसे आशिकों का पसंदीदा बना दिया. खास बात यह है कि यह गाना सिर्फ ब्रेकअप से गुजर रहे लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एकतरफा प्यार करने वालों ने भी इसे खूब सुना. यही कारण है कि कई लोग इसे बेवफाई पर बने सबसे यादगार हिंदी गानों में गिनते हैं.

‘फिर बेवफाई' एल्बम ने दिलाई थी अलग पहचान

अगम कुमार निगम की एल्बम ‘फिर बेवफाई' ने उन्हें दर्द भरे गीतों का बड़ा चेहरा बना दिया था. इस एल्बम के कई गाने श्रोताओं के बीच हिट रहे, लेकिन ‘वो किसी और से' ने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की. अभिनेता गौतम रोडे पर फिल्माया गया यह गीत उस दौर के सबसे चर्चित सैड सॉन्ग्स में शामिल रहा. आज भी जब मोहब्बत में मिले धोखे की बात होती है, तो अगम कुमार निगम का यह गाना कई लोगों के दिल में पुरानी यादें ताजा कर देता है. शायद इसलिए कहा जाता है कि कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं.

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