बीमारी और डिप्रेशन से जंग जीतने के बाद बॉबी डार्लिंग ने लगाई गुहार, बोलीं- बस एक अच्छा रोल दे दीजिए...

कभी सबको हंसाने वाली बॉबी डार्लिंग अब अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. एक इंटरव्यू में वो इमोशनल हो गईं और अब काम मांग रही हैं.

बॉबी डार्लिंग ने मांगा काम
नई दिल्ली:

कभी अपने अंदाज, बेबाक बयानों और हंसी-मजाक से लोगों के दिलों पर राज करने वाली बॉबी डार्लिंग यानी पाखी शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 2000 के दशक में बॉबी वो नाम थीं, जिन्हें देखकर लोग मुस्कुरा उठते थे. निडर, अलग और अपने तरीके से जीने वाली शख्सियत लेकिन वक्त ने करवट ली, और इंडस्ट्री की चकाचौंध में कहीं बॉबी का नाम गुम हो गया. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कमजोर हालत में नजर आईं. चलने में मुश्किल, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी. फैंस ने तुरंत चिंता जताई और अब बॉबी ने खुद अपने दिल की बात कही है. एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले को सोच में डाल देती है.

थोड़ी तबीयत खराब थी… लेकिन अब सब ठीक है”

इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए बॉबी ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी और पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा झंझट चल रहा था, लेकिन अब वो ठीक हैं. उन्होंने कहा, 'थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ा पर्सनल लाइफ में चल रहा था... अब मैं बिल्कुल ठीक हूं'. कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बॉबी को धीरे-धीरे चलते देखा गया था. फैंस को यकीन नहीं हुआ कि ये वही बॉबी हैं जो कभी स्क्रीन पर अपनी एनर्जी से सबका दिल जीत लेती थीं लेकिन अब बॉबी ने साफ कह दिया है- 'मैं ठीक हूं और फिर से काम पर लौटने के लिए तैयार हूं'.

फिर से कैमरे के सामने आने को तैयार हूं

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से एक्टिंग में लौटना चाहती हैं, तो उन्होंने बिना झिझक कहा- 'बिलकुल, मैं वापसी करने जा रही हूं…और इस बार पहले से भी बेहतर तरीके से'. फिर उन्होंने इंडस्ट्री से एक इमोशनल रिक्वेस्ट की- 'मेरे सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कहना चाहती हूं- मैं बॉबी डार्लिंग हूं, मैं वापस आ गई हूं. मैं एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड एक्ट्रेस हूं, बस एक अच्छा रोल दे दीजिए'. उनकी बातों में वो जोश झलक रहा था जो कभी उन्हें लोगों का फेवरेट बनाता था.

'मुझे काम दीजिए, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी'

बॉबी का ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा. जुलाई 2025 में वो एक पॉडकास्ट में नजर आई थीं, जहां उन्होंने अपने डिप्रेशन और मुश्किल दौर के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था, 'मैं बहुत बुरे फेज से गुजर रही हूं. मैं काम चाहती हूं, वरना मैं टूट जाऊंगी... कभी-कभी लगता है कि खुद को खत्म कर लूं'. उस वक्त उन्होंने प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी मैसेज भेजकर कहा था कि उन्हें काम दिया जाए.

कमबैक नहीं, इस बार क्लाइमेक्स होगा

बॉबी ने कहा कि अब वो पूरी तरह तैयार हैं और इस बार किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगी. 'अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं. बस एक अच्छा मौका मिल जाए, मैं फिर से लोगों का दिल जीत लूंगी'.उनकी आंखों में डर नहीं, बस चमक थी. वही चमक जो उन्हें खास बनाती है. उनके ये शब्द सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई थीं.

