'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 'भूल चूक माफ' के मेकर्स का बड़ा फैसला, थिएटर में रिलीज नहीं करेंगे फिल्म, बोले- देश सबसे पहले...

'भूल चूक माफ' अब सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी. फिल्म के निर्माता मैडॉक फिल्म्स और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने हाल की सिक्योरिटी ड्रिल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसे डायरेक्ट-टू-डिजिटल रिलीज करने का फैसला किया है. 'भूल चूक माफ' अब 16 मई ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर विश्वभर में स्ट्रीम होगी. इसका ऐलान प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर किया है. इस तरह राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म अपना सिनेमाघरों पर नजर नहीं आएगी.

‘भूल चूक माफ' में राजकुमार राव और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें बनारस के एक छोटे से शहर के लड़के रंजन की कहानी दिखाई गई है, जो सरकारी नौकरी पाकर अपनी प्रेमिका तितली से शादी करना चाहता है. लेकिन भगवान शिव से किया गया एक वादा भूलने के कारण वह एक हास्यप्रद टाइम लूप में फंस जाता है. फिल्म का निर्देशन करण शर्मा ने किया है, और इसे दिनेश विजन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में संजय मिश्रा, रघुबीर यादव, और सीमा पाहवा जैसे एक्टर शामिल हैं.

The spirit of the nation comes first! 🇮🇳

Watch Bhool Chuk Maaf directly on @PrimeVideoIN, May 16 #BhoolChukMaafOnPrime@RajkummarRao #WamiqaGabbi @imsanjaimishra #SeemaPahwa #ZakirHussain #RaghuvirYadav #IshtiyakKhan #AnubhaFatehpuria @JayThakkarActor pic.twitter.com/Hs3zYvdfoL