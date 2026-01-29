विज्ञापन

अदनान सामी की तीसरी पत्नी की 4 फोटो, जिनके लिए शादी के 16 साल बाद भी हैं वही मोहब्बत

सिंगर अदनान सामी ने शादी की 16वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर तीसरी वाइफ रोया के लिए एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.  

Read Time: 2 mins
Share
अदनान सामी की तीसरी पत्नी की 4 फोटो, जिनके लिए शादी के 16 साल बाद भी हैं वही मोहब्बत
अदनान सामी की तीसरी पत्नी की 4 फोटो
नई दिल्ली:

गायक और संगीतकार अदनान सामी ने पत्नी रोया सामी खान के साथ 16 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला पोस्ट किया. उन्होंने रोया को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बताया. अदनान ने लिखा कि 16 साल पहले जब रोया ने उन्हें 'हां' कहा था, तब से उनकी जिंदगी को असली मकसद और सुकून मिलना शुरू हुआ. अदनान ने पोस्ट में लिखा, "मेरी प्यारी रोया, तुम मेरे हर कदम के पीछे मेरी शांत ताकत की तरह खड़ी रही हो. हर तूफान में मेरा सुकून, जब मैं लड़खड़ाता हूं तो मुझे संभालने वाला हाथ और जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, तो मुझ पर विश्वास करने वाला दिल."

Add image caption here

वह रोया को अपनी सफलता और खुशी का सबसे बड़ा आधार मानते हैं. उन्होंने रोया को अपनी बेटी मदीना सामी खान की 'सुपर-मदर' करार दिया और कहा कि उन्हें दोनों को प्यार करते देखकर प्यार का नया और गहरा मतलब समझ आया है.

Latest and Breaking News on NDTV

सामी ने आगे लिखा, "तुम और मदीना सिर्फ मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी पूरी दुनिया हो, मेरा पूरा यूनिवर्स, वह केंद्र जिसके चारों ओर मेरा दिल घूमता है."

अदनान ने लिखा कि उन्हें इतनी खूबसूरत पत्नी, मजबूत दोस्त और बेटी के लिए शानदार मां मिली. अदनान ने शादी की 16वीं सालगिरह मुबारकबाद देते हुए लिखा, "हर साल, हर समझौते, हर मुस्कान के लिए धन्यवाद, और मेरी जिंदगी को ऐसे प्यार से भरने के लिए जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मुमकिन है."

Latest and Breaking News on NDTV

अदनान सामी ने 29 जनवरी 2010 को रोया से शादी की थी. उनकी बेटी मदीना का जन्म 10 मई 2017 को हुआ था. यह अदनान की तीसरी शादी है. उनकी पहली शादी साल 1993 में पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार से हुई थी. दूसरी शादी साल 2001 में सबा गलादारी से हुई थी. रोया उनकी तीसरी पत्नी हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adnan Sami, Adnan Sami Wife, Adnan Sami 3rd Wife, Adnan Sami Wedding
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com