अदनान सामी की तीसरी पत्नी की 4 फोटो, जिनके लिए शादी के 16 साल बाद भी हैं वही मोहब्बत

गायक और संगीतकार अदनान सामी ने पत्नी रोया सामी खान के साथ 16 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला पोस्ट किया. उन्होंने रोया को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बताया. अदनान ने लिखा कि 16 साल पहले जब रोया ने उन्हें 'हां' कहा था, तब से उनकी जिंदगी को असली मकसद और सुकून मिलना शुरू हुआ. अदनान ने पोस्ट में लिखा, "मेरी प्यारी रोया, तुम मेरे हर कदम के पीछे मेरी शांत ताकत की तरह खड़ी रही हो. हर तूफान में मेरा सुकून, जब मैं लड़खड़ाता हूं तो मुझे संभालने वाला हाथ और जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, तो मुझ पर विश्वास करने वाला दिल."

वह रोया को अपनी सफलता और खुशी का सबसे बड़ा आधार मानते हैं. उन्होंने रोया को अपनी बेटी मदीना सामी खान की 'सुपर-मदर' करार दिया और कहा कि उन्हें दोनों को प्यार करते देखकर प्यार का नया और गहरा मतलब समझ आया है.

सामी ने आगे लिखा, "तुम और मदीना सिर्फ मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी पूरी दुनिया हो, मेरा पूरा यूनिवर्स, वह केंद्र जिसके चारों ओर मेरा दिल घूमता है."

अदनान ने लिखा कि उन्हें इतनी खूबसूरत पत्नी, मजबूत दोस्त और बेटी के लिए शानदार मां मिली. अदनान ने शादी की 16वीं सालगिरह मुबारकबाद देते हुए लिखा, "हर साल, हर समझौते, हर मुस्कान के लिए धन्यवाद, और मेरी जिंदगी को ऐसे प्यार से भरने के लिए जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मुमकिन है."

अदनान सामी ने 29 जनवरी 2010 को रोया से शादी की थी. उनकी बेटी मदीना का जन्म 10 मई 2017 को हुआ था. यह अदनान की तीसरी शादी है. उनकी पहली शादी साल 1993 में पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार से हुई थी. दूसरी शादी साल 2001 में सबा गलादारी से हुई थी. रोया उनकी तीसरी पत्नी हैं.