वहीं आंखें, वही चेहरा और वही मासूमियत, अदनान सामी की बेटी को देख फैंस को याद आईं यंग करीना कपूर

मशहूर सिंगर और कंपोजर अदनान सामी अपने गानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. वैसे तो कई बार उनकी मैरिज और नागरिकता को लेकर भी सवाल होते रहे हैं. लेकिन इस बार अदनान सामी दूसरे ही कारणों से सुर्खियों में हैं. ये कारण है उनकी प्यारी सी बेटी. जो कई बार पेपराजी के कैमरों में क्लिक हो चुकी है. अदनान सामी की क्यूट डॉटर जब भी कैमरे के सामने आती है. तब फैन्स प्यार भरे कमेंट्स करने को मजबूर हो जाते हैं. कुछ ही दिन पहले अदनान सामी को अपनी पत्नी रॉय सामी और बेटी मेडिना के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

क्यूट डॉटर के साथ अदनान

इस वायरल वीडियो में अदनान सामी अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं. अदनान खुद ब्लैक ओवरसाइज़्ड टी शर्ट और ब्लू जींस में काफी कूल दिख रहे हैं. वहीं, मेडिना की बात करें तो उन्होंने व्हाइट GAP स्वेटशर्ट और डेनिम जींस पहन रखी थी. उनके बाल खुले थे और उन्होंने सिर पर स्टाइलिश हेयर बैंड लगाया था. पापा का हाथ थामे मेडिना एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थीं, और उनकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया. इस वीडियो में आप अदनान सामी की खूबसूरत पत्नी रॉय सामी को भी देख सकते हैं.

फैन्स ने लुटाया प्यार

इस वीडियो को देखने के बाद अदनान सामी के फैन्स मेडिना की तारीफ करने में जुट गए हैं. वैसे अदनान सामी अक्सर मेडिना के साथ अपने फोटोज वीडियो शेयर करते हैं. और फैन्स हर बार उनकी तारीफ करते नहीं थकते. एक फैन ने ये वीडियो देखने के बाद लिखा कि मेडिना बहुत एडोरेबल है. प्योर क्यूटनेस ओवरलोडेड है. एक और यूजर ने लिखा कि मेडिना पूरी तरह से अपने पापा की कॉपी है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह बेहद प्यारी है और यंग करीना की याद दिला रही हैं. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, प्यारी फैमिली है, गॉड ब्लेस देम.

आपको बता दें कि अदनान सामी ने अपने करियर में ‘तेरा चेहरा', ‘लिफ्ट करा दे' और ‘भीगी भीगी रातों में' जैसे कई हिट गाने दिए हैं. वहीं, उनके जबरदस्त वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन ने भी लोगों को हैरान कर दिया था. अब उनकी बेटी मेडिना की क्यूटनेस ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.