आदित्य पंचोली का खुलासा, तेजाब के रोल के लिए उनके साथ हुई थी राजनीति, उन्हें निकाल अनिल कपूर को दिया गया था रोल

बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली ने अपने लेटेस्ट खुलासे से बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया है. एक्टर ने आज से 37 साल पहले रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब और इसके लीड एक्टर अनिल कपूर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. साथ ही अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर की भी पोल खोली है. आदित्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस फिल्म के लीड एक्टर वो थे, लेकिन राजनीति कर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया. यानी इस फिल्म में आदित्य पंचोली ही माधुरी दीक्षित के साथ रोमांस करने वाले थे और साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे.



आदित्य पंचोली ने किस पर साधा निशाना ?

आदित्य पंचोली ने अपने एक्स पोस्ट में फिल्म तेजाब (1998) का जिक्र तो किया, लेकिन अनिल कपूर और बोनी कपूर के नाम का जिक्र नहीं किया. एक्टर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, 'फिल्म तेजाब के लिए मैं पहली च्वाइस था, माधुरी के साथ मैं काम करने वाला था, डायरेक्टर एन चंद्रा मुझे कंफर्म करने वाले ही थे, दुर्भाग्यवश अपने बड़े भाई के जरिए एक एक्टर को काम मिल गया और फिल्म से मेरा पत्ता साफ हो गया, जैसा कि बॉलीवुड का यही इतिहास है, हाल ही में मैंने देखा कि एक एक्टर अपनी फिल्म प्रमोट करते हुए नेपोटिज्म के बारे में बोल रहा है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति, भाई भतीजावाद, पक्षपात, हेरफेर और सत्ता के खेल से कहीं अधिक खतरनाक है, जो फैमिली रिलेशन की तुलना में करियर को अधिक नुकसान पहुंचाती है.



लोगों ने किया अनिल कपूर को टारगेट

अब आदित्य पंचोली के इस पोस्ट को लोग अनिल कपूर और बोनी कपूर से जोड़कर देख रहे हैं और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. क्योंकि फिल्म तेजाब में अनिल कपूर ने माधुरी संग रोमांस किया था. एक यूजर ने लिखा है, 'आज अनिल कपूर को उनके किये का फल मिल रहा है, यही वजह है कि आज उनका बेटा एक फ्लॉप एक्टर है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'आपने जिस एक्टर की बात की है, उसने हमेशा दूसरे के रोल पाने के लिए लॉबी की है और दूसरों सीन को हटवाया है, फिल्म परिंदा में वह नसीरुद्दीन शाह को नहीं देखा चाहते थे'. बता दें, तेजाब एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इस फिल्म से माधुरी दीक्षित रातों रात स्टार बन गई थी. इसी फिल्म से ही उन्हें 'मोहिनी' का टैग मिला था.



