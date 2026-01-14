42 साल के डायरेक्टर ने दे डाली एसएस राजामौली को मात, चटाई उनकी फिल्म RRR को धूल

भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आ गया है. सिर्फ 42 साल के एक डायरेक्टर ने सिनेमाई पर्दे के लिए ऐसा शाहकार रचा है कि एसएस राजामौली जैसा तजुर्बेकार डायरेक्टर भी उनसे पिछड़ गया है. सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा चमत्कार कम ही होता है. आमतौर पर ज्यादा क्रिएटिव और मेगा बजट मूवीज दर्शकों का दिल छू ही लेती हैं. जिसमें एक नाम आरआरआर का भी है. जिसकी धूम देश और दुनिया में तो थी ही ऑस्कर के मंच पर भी इस फिल्म का नाम खूब गूंजा था. लेकिन अब एक यंग और डायनामिक डायरेक्टर की फिल्म आरआरआर को धूल चटा दी है.

RRR को पछाड़कर टॉप-4 में एंट्री

अब तक ‘RRR' को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता था. ऑस्कर जीतने से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने तक, इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाए. लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में अब धुरंधर ने बाजी मार ली है. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर. जिन्होंने सिर्फ 42 की उम्र में राजामौली जैसे डायरेक्टर की फिल्म को पछाड़ दिया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1300 करोड़ रु.से ऊपर पहुंच चुका है. जबकि RRR का लाइफटाइम कलेक्शन इसी आंकड़े के आसपास सिमटा था. इसी के साथ धुरंधर अब दंगल, बाहुबली 2, पुष्पा 2 के बाद भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है.फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी इसकी ग्रैंड स्केल, दमदार एक्शन और देशभक्ति से जुड़ी कहानी. जिसने हर वर्ग के दर्शकों को जोड़े रखा.

धुरंधर की सफलता के मायने

धुरंधर की ये सफलता सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं है, बल्कि ये बदलते भारतीय सिनेमा का संकेत भी है. अब दर्शक सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि कंटेंट और प्रेजेंटेशन को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं. फिल्म ने हिंदी बेल्ट के साथ-साथ साउथ, ओवरसीज मार्केट और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में भी शानदार प्रदर्शन किया. अगर यही रफ्तार बनी रही, तो हो सकता है धुरंधर आने वाले दिनों में तीसरे पायदान के और करीब पहुंच जाए. फिलहाल इतना तय है कि धुरंधर ने RRR को पछाड़कर इतिहास रच दिया है. और भारतीय सिनेमा को एक नया बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क दे दिया है.

