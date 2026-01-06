विज्ञापन

अदा शर्मा को ये क्या हुआ? चेहरे पर बंधी थी पट्टियां और सांस लेने में हो रही थी तकलीफ

अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उनका चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से ढका नजर आ रहा है.

अदा शर्मा को ये क्या हुआ? चेहरे पर बंधी थी पट्टियां और सांस लेने में हो रही थी तकलीफ
अदा शर्मा किस फिल्म की तैयारी में जुटी हैं?
नई दिल्ली:

फिल्मों में किसी भी किरदार को जीवंत करने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि लुक का परफेक्ट होना भी बहुत जरूरी होता है. किसी भी किरदार के लुक को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'पा' में ऑरो के किरदार के लिए की थी. उनके चेहरे पर कई लेयरिंग के साथ लुक को जीवंत किया गया था, लेकिन अब अदा शर्मा भी परफेक्ट लुक पाने के लिए बहुत मेहनत करती दिख रही हैं.

अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए लुक टेस्ट करती दिख रही हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अभिनेत्री के चेहरे पर सफेद पट्टी से लेयरिंग की जा रही है और कई लिक्विड भी डाले गए हैं, जिसके बाद गोरिल्ला के चेहरे को बनाने की कोशिश की जा रही है. लुक के लिए अभिनेत्री और टीम को पूरे दो घंटे लगे और इन दो घंटों में अभिनेत्री को सांस लेने में भी परेशानी हुई.

उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा, "एक्टर बनना है तो सांस लेना छोड़ दो. नया साल, नया चेहरा. नया साल, नया काल, वही हाल. फोन उठाना मेरी क्षमता के बाहर है और ये लगातार 2 घंटे तक रहा है. मैं गंभीर रूप से क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं, लेकिन प्यार के लिए क्या करना पड़ता है?" कैप्शन से साफ है कि अदा को लुक क्रिएट करते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने प्यार यानी एक्टिंग के लिए वे हर हद को पार कर सकती हैं. वहीं, यूजर्स भी अदा की हिम्मत की दाद दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "मेरा तो वीडियो देखकर ही दम घूट रहा है, आपने ये किया कैसे." एक अन्य यूजर ने लिखा, "नए साल पर आपका लेमिनेशन वाला लुक धमाकेदार है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए."

बता दें कि अदा शर्मा सोशल मीडिया पर ऐसी ही अतरंगी वीडियो के लिए जानी जाती हैं. इससे पहले उन्होंने अप्पू कुट्टी नाम के हाथी को लेकर वीडियो पोस्ट किया था. अभिनेत्री का कहना था कि अगर वे किसी और एनिमल से बात करती हैं या प्यार जताती हैं तो अप्पू कुट्टी नाराज हो जाता है और उसे मनाना बहुत मुश्किल है. अदा शर्मा को 'केरला स्टोरी' से प्रसिद्धि मिली थी, और उन्होंने विद्युत जामवाल की फिल्म 'कमांडो' में भी काम किया था. आखिरी बार उन्हें 'रीटा सान्याल' नाम की वेब सीरीज में देखा गया था, लेकिन अब वे अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारियों में जुटी हैं.
 

