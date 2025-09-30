जिस हसीना पर फिदा थे एक नहीं, 3 सुपरस्टार, 4 बच्चों के बाप से रचाई शादी, जानते हैं नाम ?

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने शादीशुदा एक्टर से शादी रचाई है, जबकि इन एक्ट्रेस को कुंवारे एक्टर्स के भी ऑफर आए थे. हिंदी सिनेमा की ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं, जिनकी खूबसूरती के आज भी चर्चे हैं. इस एक्ट्रेस पर इनके दौर में एक नहीं बल्कि कई एक्टर्स इस पर जान छिड़कते थे, लेकिन इस हसीना का दिल तो चार बच्चों के बाप पर आ अटका था. हालांकि, जो कुंवारे एक्टर्स इस एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे, वो तो हाथ ही मलते रह गए है. कौन है यह खूबसूरत हसीना, कौन से तीन एक्टर्स करना चाहते थे इससे शादी और किस बॉलीवुड सुपरस्टार से इस हसीना ने रचाई थी शादी आइए जानते हैं.



किस हसीना पर फिदा थे ये तीन स्टार्स?

यहां बात हो रही है हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की, जिस पर शोले के ठाकुर यानी संजीव कुमार का भी क्रश था. संजीव का दिल हेमा के लिए हिचकोले भरता था. संजीव के साथ हेमा ने फिल्म सीता-गीता में काम किया था. संजीव बेहद साधारण इंसान थे और पर्दे के पीछे बहुत सिंपल रहते थे, इसलिए हेमा को एक्टर की यह बात पसंद नहीं आई और दोनों की शादी ना हो सकी. हेमा को चाहने वालों की लिस्ट में 'जानी' राजकुमार का नाम भी शामिल था. दोनों को फिल्म लाल पत्थर (1971) में देखा गया था. हालांकि हेमा इस फिल्म को नहीं करना चाहती थीं, लेकिन राजकुमार ने जैसे-तैसे उन्हें मना लिया. रिपोर्ट्स की मानें तो राजकुमार ने भी हेमा को शादी का प्रस्ताव रखा था, जिस पर एक्ट्रेस राजी नहीं हुईं.





हसीना ने किससे रचाई शादी?

हेमा मालिनी की खूबसूरती पर जितेंद्र भी फिदा हो गए थे. जितेंद्र के ऑफर के दौरान हेमा और धर्मेंद्र के भी चर्च होने लगे थे. ऐसे में हेमा के लिए यह बड़ा चैलेंज बन गया कि वह जितेंद्र और धर्मेंद्र में से किसे चुने, लेकिन हेमा ने जितेंद्र को नहीं चुना और एक्टर ने 1974 में जितेंद्र ने शोभा से शादी रचा ली थी. इधर, पहले से ही चार बच्चों के पिता धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर 1980 में ड्रीम गर्ल को अपनी दूसरी पत्नी बनाया और देओल परिवार में कलह हो गई. धर्मेंद्र की पहली पत्नी और हेमा मालिनी में आज भी नहीं बनती हैं. सनी देओल के बड़े बेटे की शादी में हेमा मालिनी और उनका परिवार दूर-दूर तक नहीं था.