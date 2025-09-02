इस एक्ट्रेस ने 2 करोड़ रुपये में बेचा था अपना पति, खुशी से हुई ऐसी दीवानी कि बिस्तर पर बिछाई थी नोटों की चादर

येे हेडलाइन पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौनसी खबर है. किस एक्ट्रेस ने अपने पति की बोली लगाई और पैसों के लिए घरबार को दांव पर लगा दिया. अरे अरे हम यहां 1997 में आई हिट फिल्म जुदाई की बात कर रहे हैं. इस फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थे. फिल्म की कहानी की बात करें जैसा कि हमने हेडलाइन में बताया इस फिल्म में श्रीदेवी ने पैसों के लालच में आकर अपने पति को बेच दिया था और खरीदने वाली थीं उर्मिला मातोंडकर.

क्या थी फिल्म की कहानी ?

फिल्म की कहानी एक उसूलमंद इंसान यानी कि राज की है जिसे हर काम बहुत ही ईमानदारी से करना पसंद है. वह रिश्वतखोरी से कोसों दूर था लेकिन उसकी पत्नी यानी कि काजल ऐशो आराम और ठाठ बाठ की शौकीन थी. उसे हर चीज में पैसों की चमक चाहिए थी साथ ही दिखावे में यकीन रखती थी. उसके मन में यही लालच था जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम करता है. राज और काजल की शादी के कुछ दिन बाद कहानी में आती हैं जान्हवी. राज की जिन आदतों पर काजल को गुस्सा आता था वही जान्हवी को अच्छी लगती हैं. जान्हवी राज के प्यार में इस कदर पड़ जाती हैं कि काजल को पैसों का लालच देकर पति की कीमत लगा देती है. काजल भी राजी हो जाती हैं और 2 करोड़ में ये डील फाइनल होती है.

काजल को पैसे मिल जाते हैं वह शुरू शुरू में काफी खुश रहती है लेकिन धीरे धीरे जब घर के डायनैमिक्स बदलते हैं तो उसे अपनी गलती का अहसास होता है. इस हालत में राज, जान्हवी का साथ देता है क्योंकि उसने उसके लिए कीमत चुकाई थी. हालांकि जान्हवी, राज और काजल को एक साथ कर देश छोड़कर चली जाती है.