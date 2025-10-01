कोरोना समेत इन 3 जानलेवा बीमारी का शिकार हुई ये एक्ट्रेस, जीना हुआ मुश्किल, 4 साल से नहीं कर रहीं काम  

कब, किसको, कौन सी बीमारी अपनी गिरफ्त में ले ले यह कोई नहीं जानता. इसलिए सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बात करेंगे एक साउथ सिनेमा एक्ट्रेस की जिन्होंने कोरोना समेत तीन जानलेवा बीमारी का सामना किया और बीते तीन-चार साल से अस्पताल के चक्कर काट रही हैं. बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर देवी चंदना की. अभिनेत्री को साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मिन्नल मुरली में देखा गया था. बीते चार साल से बीमारी इस एक्ट्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही है. सबसे पहले एक्ट्रेस को कोविड 19 हुआ. इसके बाद H1N1 का शिकार हुईं. फिर एक्ट्रेस को हेपेटाइटिस ए ने घेर लिया. चार साल का यह पीरियड एक्ट्रेस और उनकी फैमिली के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था.

चार साल में तीन बड़ी बीमारियों ने घेरा

इन बीमारियों के चलते एक्ट्रेस बार-बार अस्पताल में भर्ती हुईं और आईसीयू तक में एडमिट होना पड़ा. 43 साल की एक्ट्रेस को 'पूर्णमिथिंकल' और 'वसंतमालिका' जैसे टीवी शोज से पहचान मिली है. 'नरीमन', 'ब्रह्मास्त्रम', 'थैंक यू' जैसी फिल्मों से बड़े पर्दे पर कमाल किया. वह एक क्लासिकल डांसर भी हैं और भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, वुट्टम तुल्ला और कथकली जैसी डांस कला से उन्हें देशभर में पहचान मिली. एक्ट्रेस ने अपने व्लॉग में अपनी बीमारी के बारे में बताया था. एक वीडियो में उन्होंने बताया कि ओणम के मौके पर हेपेटाइटिस ए के चलते वह एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहीं. अस्पताल में ही टेस्ट के दौरान इस बीमारी का पता चला था.



लंबे रेस्ट पर हैं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस को सबसे पहले जब कोविड हुआ तो उन्होंने कहा था कि अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है. वहीं, 6 महीने बाद एक्ट्रेस को H1N1 ने घेर लिया और फिर हेपेटाइटिस ए ने उन्हें अपना शिकार बनाया. एक्ट्रेस ने बताया कि वह कैसे बीमार पड़ीं? उन्होंने कहा, 'मैं मुन्नार गई थी, वहां कई लोग थे, फिर मैं मुंबई में एक इवेंट में गई, तब भी मेरे साथ कई लोग थे, फिर मैंने एक शूटिंग सेट पर गई, शायद इसी वजह से यह सब हुआ'. एक्ट्रेस इस दौरान ना तो बोल पा रही थीं और ना ही उठ पा रही थीं. एक्ट्रेस के पति ने बताया था कि उनका बिलीरुबिन लेवल सिर्फ 18 रह गया था और लिवर एंजाइम 6 हजार से ऊपर चले गए थे. अब डॉक्टर ने एक्ट्रेस को लंबा आराम करने की सलाह दी है और साथ ही नारियल, नमक और तेल का सेवन न करने की भी सलाह दी है.