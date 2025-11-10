विज्ञापन

धनुष के साथ डेब्यू करने वाले इस एक्टर का निधन, 44 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बताया जा रहा है कि अभिनय लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. इसके चलते उनका वजन काफी ज्यादा कम हो गया था उनका शरीर सूखता ही जा रहा था.

अभिनय किंगर का निधन
नई दिल्ली:

मशहूर तमिल एक्टर अभिनय किंगर का निधन हो गया है, उन्होंने 44 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. साल 2002 में 'थुल्लुवधो इलमई' में उन्होंने शानदार काम किया था. इस फिल्म से उन्हें खूब पहचान मिली और कम ही समय में वो अपनी इंडस्ट्री का नामी चेहरा बन गए. 10 नवंबर को उनके अचानक निधन से सभी को गहरा झटका लगा है. बताया जा रहा है कि वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. उनकी तबीयत खराब ही चल रही थी. पिछले कुछ समय से हालात नाजुक बने हुए थे. इस लंबी बीमारी के चलते वह आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे. उन्होंने इसी तंगी से परेशान होकर एक बार सोशल मीडिया पर अपने इलाज में मदद के लिए अपील की थी.

फिलहाल अभिनय का पार्थिव शरीर चेन्नई में उनके घर पर रखा गया है. नदिगर संगम के प्रतिनिधियों को उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिजन इस वक्त मौजूद नहीं हैं. कुछ समय पहले अभिनय ने एक वीडियो शेयर कर बताया था कि उनकी हालत गंभीर है. उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रहूंगा या नहीं. डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास केवल डेढ़ साल का टाइम है. 

बताया जा रहा है कि अभिनय लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. इसके चलते उनका वजन काफी ज्यादा कम हो गया था उनका शरीर सूखता ही जा रहा था.

कैसे शुरू हुआ एक्टिंग करियर?

अभिनय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत धनुष के साथ फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से की थी. यह दोनों ही कलाकारों की डेब्यू फिल्म थी. इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में 15 से ज्यादा फिल्मों, कमर्शियल्स और वॉयस-ओवर प्रोजेक्ट्स में काम किया. साल 2012 में उन्होंने एआर मुरुगदॉस के डायरेक्शन में बनी 'थुप्पाक्की' में विलेन विद्युत जामवाल के किरदार को अपनी आवाज दी थी. फिल्मों से लेकर डबिंग तक अभिनय ने हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेशन दिखाया तब तक, जब तक उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं छोड़ा.

