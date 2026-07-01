 अभिजीत दिपके ने समय रैना को बताया 'प्रिविलेज्ड', फैंस को आया गुस्सा, जमकर सुनाई खरी-खोटी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि उन्हें समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पसंद नहीं है. वह कभी भी इस शो में नहीं जाएंगे. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दिपके ने कॉमेडियन को "प्रिविलेज्ड" कहा, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने उनके अपने बैकग्राउंड पर सवाल उठाए.'अनफिल्टर्ड बाय समदीश' शो में दिपके अपने पसंदीदा स्टैंड-अप कॉमेडियन के बारे में बात कर रहे थे, तभी उनसे पूछा गया कि क्या वह 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में हिस्सा लेने के बारे में सोचेंगे.

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उन्होंने जवाब दिया, "मैं 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में नहीं जाऊंगा. मुझे यह पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें यह सोच है कि 'हम क्यों लड़ें? हमें आसान रास्ता अपनाना चाहिए और निकल जाना चाहिए'. आप इसलिए निकल पाते हैं क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हैं." उनकी बातों पर ऑनलाइन तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगीं. जहां कुछ लोगों ने उनकी आलोचना का समर्थन किया, वहीं दूसरों ने उनकी बातों पर सवाल उठाए और बताया कि दिपके ने खुद अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की है.

एक और यूजर ने कमेंट किया, "प्रिविलेज्ड?? यह आदमी बोस्टन में पढ़ा है. इसलिए 'हर कोई प्रिविलेज्ड है' वाली बकवास सुनाना बंद करो." तीसरे यूजर ने पूछा, "क्या वह USA में नहीं था? क्या वह प्रिविलेज्ड नहीं है?" एक और यूजर ने लिखा, "क्या वह प्रिविलेज्ड नहीं है? विदेश में अच्छी जिंदगी जी रहा है और यहां बेचारा बनने का नाटक कर रहा है. यहां के बच्चों को बहकाने चला आया. क्या ड्रामा है. अब वह यहां युवाओं को गुमराह करने आया है."

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CJP के बारे में

मई 2026 में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके द्वारा शुरू की गई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी. यह आंदोलन तब शुरू हुआ, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं और एक्टिविस्ट की तुलना "कॉकरोच" से की, जिससे भारी बहस छिड़ गई. तब से युवाओं के नेतृत्व वाला यह ग्रुप बेरोजगारी, परीक्षा में अनियमितताओं और सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.