आम्रपाली दुबे ने पर्पल साड़ी में 'तितली शहर के' गाने पर डांस से उड़ाया गरदा, फैन्स बोले- चांद से सुनर लगतरू...

आम्रपाली दुबे का का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है. तितली गाने पर आम्रपाली जिस तरह से झूमी हैं, उसने सभी को मदहोश कर दिया है.

आम्रपाली दुबे का डांस वीडियो वायरल
भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का फर्स्ट लुक जारी किया गया था. वहीं, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर डांस का एक वीडियो पोस्ट किया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में आम्रपाली 'तितली शहर के' गाने के बोल के साथ शानदार एक्सप्रेशन देते हुए डांस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने पर्पल कलर की खूबसूरत साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को आकर्षक बना रहा है. वहीं, मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने बालों को आगे से हेयर स्टाइल बनाकर पीछे चोटी की है और उस पर पर्पल कलर की हेयर एसेसरीज लगाई है, जो उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है. 

वीडियो में अभिनेत्री चेहरे के भाव और डांस मूव्स गाने की धुन के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं. आम्रपाली ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "एक और प्यारा गीत. पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं." तितली गाने में भोजपुरी फिल्मों के सिंगर नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. गाने के बोल जहीद अख्तर ने लिखे हैं, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. वहीं, म्यूजिक डायरेक्शन का जिम्मा मधुकर आलम ने संभाला है, जिन्होंने गाने को एक ताजगी भरा अंदाज दिया है.

इस गाने में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री ऋचा दीक्षित भी हैं, जिनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. यह गाना यूट्यूब के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और रिलीज के साथ ही इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. आम्रपाली के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके कई प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए लाइन में हैं. हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का ट्रेलर रिलीज किया गया था. फिल्म जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है.

