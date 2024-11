आमिर खान ने अजय देवगन की सिंघम अगेन का उड़ाया मजाक, केआरके ने लीक कर दिया प्राइवेट वीडियो

दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस के मैदान में सिंघम अगेन और भूल भुलैया-3 की टक्कर हुई. दोनों ही फिल्मों ने कमाई के मामले में एक दूसरे को अच्छा कॉम्पिटीशन दिया. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि इन दो बड़ी फिल्मों को एक साथ रिलीज नहीं होना चाहिए था. इससे दोनों ही फिल्मों को नुकसान हुआ. पहले तो ये बातें दबे पांव ही हो रही थीं लेकिन इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो आ गया. वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर तहलका सा मच गया. ये वीडियो केआरके ने शेयर किया. इस वीडियो में आमिर खान फिल्म मेकर अनीस बज्मी से कहते हैं सिंघम अगेन वालो ने भूल भुलैया से टक्कर लेकर गलती करदी.

ये वीडियो शेयर करते हुए केआरके ने लिखा, आमिर ने अनीस बज्मी से कहा सिंघम अगेन वालों ने भूल भुलैया से टक्कर लेकर गलती करदी. जबकि वो खुद को अजय देवगन और करीना कपूर का दोस्त बताते हैं. अब केआरके का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पर एक ने कमेंट किया, चुगली करते पकड़े गए. एक ने लिखा, सही कहा, कार्तिक आर्यन वर्सेज नेपो गैंग. एक ने तारीफ में लिखा, लेकिन हकीकत ये है कि भूल भुलैया 3 ने सिंघम अगेन को हरा दिया. एक ने लिखा, सही कह रहा है, गलती तो हुई है.

Amir Khan told to director Anees Bazmee:- Singham Again Waalon Ne Bhool Bhulaiyaa Se Takkar Lekar Galti Kardi.

While he calls himself good friend of @ajaydevgn and Kareena Kapoor. pic.twitter.com/jR2mQ68DvY