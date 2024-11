बिना एक्टिंग किए आमिर खान की फिल्म ने बजाया शाहरुख की पठान का बैंड, 5 करोड़ की फिल्म ने 250 करोड़ की फिल्म को पछाड़ा

Laapataa Ladies Japan Box Office Collection: मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने शाहरुख खान की 250 करोड़ बजट वाली फिल्म को बिना एक्टिंग किए पटखनी दे दी है. दरअसल, किरण राव के डायरेक्शन और आमिर खान के प्रोडक्शन में बनीं लापता लेडीस, जिसका नाम बदलकर लॉस्ट लेडीज कर दिया गया है. वह जापान में अब रिलीज हो गई है, जिसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना तूफान ले आई है और इसमें पठान और सालार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

4 अक्टूबर 2024 को लापता लेडीज जापान में रिलीज हुई थी, जिसने डेब्यू के साथ ही बाहुबली 2, दंगल, टाइगर 3 और ब्रह्मास्त्र को ओपनिंग वीकेंड पर पीछे छोड़ दिया है. इसके बाद बाद भी वह लगातार कमाई करते हुए नजर आ रही है.

#LaapataaLadies collects ¥50M+ in Japan in 45 Days. Beats the *lifetime biz* of #Salaar (¥46M) and #Pathaan (¥50M). Set for a long run! @spyIchika