आमिर खान की दंगल एक्ट्रेस जायरा वसीम के पिता का हुआ निधन, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह चुकीं आमिर खान की दंगल एक्ट्रेस जायरा वसीम ने एक्स अकाउंट यानी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्हें पिता के निधन की जानकारी दी हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जायरा ने दंगल के अलावा सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक जैसी फिल्मों में काम किया है, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है. सोशल मीडिया पर पिता के लिए शेयर किया गया एक्ट्रेस का पोस्ट वायरल हो रहा है.

एक्स पर उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरे पिता जाहिद वसीम का निधन हो गया है. कृपया उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह से प्रार्थना करें कि वह उनकी गलतियों को माफ करे, उनकी कब्र को शांतिपूर्ण बनाए, उन्हें यातनाओं से बचाए, उनके आगे के सफर को आसान बनाए और उन्हें जन्नत और मगरिरा का सर्वोच्च स्तर प्रदान करे.

My father, Zahid Wasim, has passed away. Please remember him in your prayers and ask Allah to forgive his shortcomings, make his grave peaceful, protect him from its torment, ease his journey from here ahead and grant him the highest level of Jannah and Maghrirah.