इस फिल्म में पहली और आखिरी बार साथ नजर आए थे आमिर और सलमान, अब 31 साल बाद फिर हो रही है रिलीज

सलमान खान और आमिर खान की कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने वाली है. असल में 1994 में रिलीज हुई इस कॉमेडी ने पिछले कुछ सालों में एक कल्ट फॉलोइंग हासिल की है और दर्शकों के बीच पसंदीदा बनी हुई है. यह खबर फिल्म के डिस्ट्रिब्यूटर विनय पिक्चर्स के ऑफीशियल एक्स पेज पर शेयर की गई, जिसमें लिखा था, "अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी! कल्ट क्लासिक को बड़े पर्दे पर देखें! 4K और डॉल्बी 5.1 में रीस्टोर और रीमास्टर्ड ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा!"

राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल और शक्ति कपूर भी लीड रोल में थे. अपने मस्ती भरे और गुदगुदाने वाले डायलॉग और यादगार किरदारों के लिए जानी जाने वाली अंदाज अपना अपना को भारतीय सिनेमा में एक क्लासिक माना जाता है. री-रिलीज का मकसद फिल्म को नई पीढ़ी के दर्शकों से इंट्रोड्यूस कराना है, साथ ही पुराने फैन्स को बड़े पर्दे पर इस एक्सपीरियंस को फिर से जीने का मौका देना है.

𝐆𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬!

Andaz Apna Apna Re-releasing in cinemas on 25th April 2025!



Experience the cult classic on the big screen!

Restored & Remastered in 4K & Dolby 5.1



Trailer out soon!#AndazApnaApnaReRelease@AndazApnaApna_… pic.twitter.com/SEu3Spk7pP