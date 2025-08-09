आमिर ने मुझे कैद कर दिया था घर में एक साल... भाई फैसल खान का दावा खिलाई दवाईयां, बाहर नहीं दिया जाने

सुपरस्टार आमिर खान के भाई और एक्टर फैसल खान ने दावा किया है कि कुछ साल पहले आमिर ने उन्हें मुंबई के घर में बंद करके रखा. पिंकविला से बात करते हुए फैसल खान ने बताया कि उनकी फैमिली ने कहा कि उन्हें सिज़ोफ्रेनिया था, वह 'एक पागल इंसान थे और समाज को नुकसान पहुंचा सकते थे.' अपने मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि एक साल बाद उनके साथ क्या हुआ और उन्हें लगा कि वह एक जाल में फंस गए हैं.

फैसल खान ने कहा, वो कह रहे थे कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और मैं एक पागल आदमी हूं. मैं सोसायटी को नुकसान पहुंचा सकता हूं. ये सब बातें हो रही थी. मैं खुद को देख रहा था कि यार मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं. चक्रव्यूह हो गया था मेरे लिए. मैं उसमें फंस गया था क्योंकि सारी फैमिली मेरे खिलाफ जा रही थी. मुझे पागल समझ रही थी.

उन्होंने याद किया कि वह दुआ करते थे कि उनके पिता उन्हें बचाने आएं. फैजल खान ने कहा, वह परिवारिक राजनीति से दूर थे. लेकिन उन तक मैं पहुंचूं कैसे? उनका नंबर भी नहीं था मेरे पास. और आमिर ने मुझे कैद कर दिया था घर में एक साल. मोबाइल ले लिया, मैं बाहर नही जा सकता . बॉडीगार्ड कमरे के बाहर. दवाईयां दे रहे हैं. आगे एक्टर ने बताया कि उन्होंने आमिर से विनती कि की उन्हें दूसरे घर में शिफ्ट कर दें.

गौरतलब है कि साल 2000 में मेला फिल्म में साथ काम कर चुके आमिर और फैसल के रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे है. फैसल अपने परिवार के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे. जब उनके परिवार ने उनसे हस्ताक्षर के अधिकार छोड़ने को कहा, तो वह अदालत पहुंचे थे. इससे पहले, फैसल ने बताया था कि जेजे अस्पताल में 20 दिनों तक उनका मानसिक मूल्यांकन किया गया था, जिसके बाद उन्हें स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया था.