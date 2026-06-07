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ए आर रहमान ने अटारी बॉर्डर पर किया परफॉर्म, इस फिल्म की टीम के साथ BSF जवानों के लिए दी खास पेशकश

अटारी बॉर्डर पर हुए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत इम्तियाज अली, बिरला स्टूडियोज की अनन्या बिड़ला, वेदांग रैना और विंडो सीट फिल्म्स के निर्माता मोहित चौधरी ने दर्शकों का स्वागत करते हुए और बीएसएफ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए की.

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ए आर रहमान ने अटारी बॉर्डर पर किया परफॉर्म, इस फिल्म की टीम के साथ BSF जवानों के लिए दी खास पेशकश
एआर रहमान ने इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के लिए म्यूजिक दिया है
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नई दिल्ली:

मैं वापस आऊंगा ने आज इतिहास रच दिया जब फिल्म के संगीतकार, पद्म भूषण सम्मानित, ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता ए.आर.रहमान ने प्रतिष्ठित अटारी बॉर्डर पोस्ट पर अपनी पहली लाइव प्रस्तुति दी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान आयोजित 'जय हो- ए म्यूजिकल सैल्यूट टू द ब्रेवहार्ट्स' में हजारों दर्शक जेसीपी स्टेडियम में देशभक्ति, आभार और राष्ट्र भावना का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए. पूरे माहौल में जोश और उत्साह था और भावनाएं चरम पर थीं. स्टेडियम तालियों और जयकारों की गूंज से भर उठा और गर्व की गहरी भावना ने इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बना दिया, जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा.

यह तथ्य कि यह प्रस्तुति प्रतिष्ठित अटारी बॉर्डर पर हुई, फिल्म के लिए भी विशेष महत्व रखता है. मैं वापस आऊंगा प्यार और बिछड़न की कहानी है जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पलायन माना जाता है. यह फिल्म लगभग पूरी तरह उस दौर के लोगों की कहानियों से प्रेरित है और अब, दशकों बाद जब उस दर्द से जुड़ी तमाम बातें कही जा चुकी हैं, तब भी जो भावना बाकी रह जाती है, वह उस शुरुआती प्रेम की है जो इतना निजी था कि उसे साझा नहीं किया जा सका.

कार्यक्रम की शुरुआत इम्तियाज अली, बिरला स्टूडियोज की अनन्या बिड़ला, वेदांग रैना और विंडो सीट फिल्म्स के निर्माता मोहित चौधरी ने दर्शकों का स्वागत करते हुए और बीएसएफ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए की. फिल्म के निर्माताओं ने आगे अपनी जल्द रिलीज होने वाली म्यूजिक एल्बम को भारतीय सशस्त्र बलों के सभी जवानों के साहस और बलिदान को समर्पित किया.

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संगीतमय प्रस्तुति की शुरुआत ए.आर. रहमान की भावपूर्ण और प्रेरणादायक धुन चंदा सूरज लाखों तारे से हुई. इसके बाद कार्यक्रम मैं वापस आऊंगा की संगीतमय दुनिया में आगे बढ़ा, जहां फिल्म के गीतों की जोशीली प्रस्तुतियां दी गईं. मस्कारा को नीलांजना घोष और वेदांग रैना ने गाया, जबकि इश्क मस्ताना को अपनी विशिष्ट शैली के लिए पहचाने जाने वाले मोहित चौहान ने पूजा तिवारी, नरगिस और अन्य कलाकारों के साथ प्रस्तुत किया. कार्यक्रम का समापन ए.आर. रहमान की प्रतिष्ठित रचना मां तुझे सलाम के साथ हुआ, जिसने पूरे माहौल में भावनाओं और देशभक्ति के रंग घोल दिए.

इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, इम्तियाज अली ने कहा, "यह वास्तव में एक अनूठा आयोजन है. जेसीपी स्टेडियम में अटारी गेट पर ए.आर. रहमान की प्रस्तुति हमारे राष्ट्रीय जज्बे, सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों, बीएसएफ और भारतीय सेना के साथ-साथ उस एकता और प्रेम की भावना को समर्पित है, जो हम सभी को जोड़कर रखती है.

मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं और यह किसी जादू से कम नहीं है कि यह आयोजन मैं वापस आऊंगा के साथ जुड़ा है, जो सन् 1947 के विभाजन के दौरान बनी सीमाओं की पृष्ठभूमि से जन्मी एक फिल्म है. उस दौर में सिर्फ घर और जिंदगियां ही नहीं खोई गई थीं, बल्कि कई दिल भी टूट गए थे. हम प्रेम का संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि अंततः प्रेम ही हमें संभालकर रखता है."

मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली की प्रेम और विरह से सजी भावनात्मक दुनिया पर आधारित है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके गीत इरशाद कामिल ने लिखे हैं. बिरला स्टूडियोज एवं अप्लॉज एंटरटेनमेंट और विंडो सीट फिल्म्स के मोहित चौधरी एवं शिबाशीष सरकार द्वारा निर्मित यह बिरला स्टूडियोज वर्ल्डवाइड रिलीज 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का संगीत टिप्स म्यूजिक पर उपलब्ध है.

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