27 साल से फिल्मी पर्दे से गायब है सलमान खान की ये कोस्टार, अब 70 की उम्र में करना चाहती है कमबैक

कल्पना अय्यर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक गाने की वजह से दोबारा चर्चा में आई हैं. उनके पॉपुलर गानों की लिस्ट देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे ये एक्ट्रेस अपने जमाने में कितनी टॉप क्लास आर्टिस्ट रही हैं.

कल्पना अय्यर एक डांस वीडियो के चलते अचानक चर्चा में आईं
एक डांस वीडियो वायरल होने के बाद से बीते जमाने की एक्ट्रेस और मशहूर डांसर कल्पना अय्यर चर्चा में हैं. वे ग्लैमर इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने दौर में मेहनत और समर्पण से अलग पहचान बनाई. 70 साल की उम्र में उन्होंने 'रम्बा हो' गाने पर डांस करके सबको चौंका दिया. उनका डांस वीडियो सामने आने के बाद हर कोई उनके सफर को जानने और समझने में दिलचस्पी दिखा रहा है. इस बीच आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कई अनसुने किस्से साझा किए. बात करें उनकी आखिरी कुछ फिल्मों की तो उनमें सलमान खान की हम साथ साथ हैं शामिल है. इस फिल्म में वो रीमा लागू की सहेली के किरदार में नजर आई थीं.

आईएएनएस से बात करते हुए कल्पना अय्यर ने कहा, "मैंने महज 17 साल की उम्र में डांस की दुनिया में कदम रखा था. उस दौर में न तो आरामदायक ग्रीन रूम होते थे और न ही चोट से बचाने वाली सुविधाएं. कई बार हमें नंगे पांव नाचना पड़ता था, वह भी छिले और खून सने पैरों के साथ, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की."

कल्पना ने कहा, "'रम्बा हो' जैसे सुपरहिट गानों की शूटिंग के दौरान भी मुझे पैरों में गंभीर चोट लगी थी. इसके बावजूद मैंने शूटिंग नहीं रोकी. 'राजा हिंदुस्तानी' जैसी फिल्मों में भी मैंने चोट के बावजूद नंगे पांव डांस किया. मेरे लिए सबसे जरूरी था काम और उन मौकों की कद्र करना, जो मुझे मिले थे. उस समय शिकायत करने का वक्त नहीं था, सिर्फ मेहनत करने और आगे बढ़ते रहने का जज्बा था."

उन्होंने कहा, "मेरे लिए डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि एक साधना थी. जब आप किसी कला को दिल से अपनाते हैं, तो शरीर की तकलीफें अपने आप छोटी लगने लगती हैं. डांस ने मुझे न सिर्फ पहचान दी, बल्कि जीवन में खुशी और संतोष भी दिया."

आज की पीढ़ी के कलाकारों पर बात करते हुए कल्पना अय्यर ने कहा, "किसी भी दौर की तुलना करना सही नहीं है. मेरे अनुसार आज की अभिनेत्रियों और डांसरों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. आज के समय में डांस में बारीकियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. कलाकारों की तैयारी, कपड़े, लुक और प्रेजेंटेशन पर निर्माता काफी निवेश करते हैं. जितनी मेहनत कलाकार करता है, उतना ही उस पर खर्च भी किया जाता है."

'जब छाए मेरा जादू' और 'हरि ओम हरि' जैसे कई हिट गानों और फिल्मों का जिक्र करते हुए कल्पना ने कहा, "मैं अपने करियर से पूरी तरह संतुष्ट हूं. अब मैं अपने जीवन की दूसरी पारी के लिए भी तैयार हूं. अगर किरदार मेरी उम्र और आराम के अनुसार हुआ, तो मैं नानी या दादी जैसे रोल निभाने से भी पीछे नहीं हटूंगी."

कल्पना अय्यर ने 'रम्बा हो' गाने से जुड़ी एक पुरानी अफवाह को भी दूर किया. उन्होंने कहा, "यह गाना गोवा में नहीं, बल्कि मुंबई के नटराज स्टूडियो में शूट किया गया था. यह शूटिंग मशहूर निर्माता रामानंद सागर के ऑफिस के सामने एक डांस स्टूडियो में हुई थी."

