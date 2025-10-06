विज्ञापन

जुबिन के अंतिम समय में उनके साथ मौजूद 8 लोगों में से 7 ने अभी तक सीआईडी के ​​समन का जवाब नहीं दिया : हिमंत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद आठ लोगों में से एक को छोड़कर, सात अन्य ने अभी तक सीआईडी ​​के समन का जवाब नहीं दिया है.

गुवाहाटी:

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद आठ लोगों में से एक को छोड़कर, सात अन्य ने अभी तक सीआईडी ​​के समन का जवाब नहीं दिया है। शर्मा ने कहा कि 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय गर्ग की मृत्यु के समय नौका पर मौजूद रूपकमल कालिता ने मृत्यु की जांच कर रही एसआईटी के समन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालिता मंगलवार को गुवाहाटी आएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि, सात अन्य लोगों ने जांच में मदद के लिए असम आने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

शर्मा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘हम उन पर दबाव बनाए रखेंगे... वे जितनी जल्दी आएंगे, हम जांच पूरी कर पाएँगे। हम उन्हें सहयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि अगर एक व्यक्ति आता है, तो बाकी लोग भी आएंगे।''

उन्होंने यह भी कहा कि असम पुलिस को जांच के लिए सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत, 'सिंगापुर पुलिस जो भी सबूत एकत्र करेगी, वह हमारे साथ साझा किया जाएगा।' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारा अनुरोध सिंगापुर को पहले ही भेज दिया गया है, लेकिन कोई भी विदेशी देश किसी अन्य देश की पुलिस को अपनी धरती पर जांच करने की अनुमति नहीं देगा।'

