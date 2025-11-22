विज्ञापन

66 साल के हीरो की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, पहले ही दिन फिल्म की हो रही है चर्चा, देखें ओपनिंग कलेक्शन

फिनलैंड की ब्लॉकबस्टर सिसू का दूसरा पार्ट 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है आइए आपको बताते हैं.

हॉलीवुड फिल्म ने कमाए इतने करोड़
21 नवंबर को सिनेमाघरों में ढेर सारी फिल्में रिलीज हुई हैं. इसमें अलग-अलग जॉनर की ढेर सारी फिल्में हैं. एडल्ट कॉमेडी मस्ती 4 से लेकर वॉर ड्रामा 120 बहादुर तक कई फिल्में शामिल हैं. एक फिनलैंड की ब्लॉकबस्टर Sisu का दूसरा पार्ट भी है. इस फिल्म के पहले पार्ट को इंटरनेशनल बहुत पसंद किया गया था. जिसके बाद इसके दूसरे पार्ट को रिलीज कर दिया गया है. इसका नाम सिसू रोड टू रिवेंज है. सिसू रोड टू रिवेंज का इंडिया में काफी बज था. एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने इंडिया में पहले दिन कितना कलेक्शन किया है आइए आपको बताते हैं.

भारत में कितना किया कलेक्शन

सिसू रोड टू रिवेंज को लेकर इंडिया में काफी क्रेज देखने को मिला था. ये खून-खराबा, रॉ एक्शन, सर्वाइवल और बदले की कहानी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 0.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. पहले दिन कमाई कम रही है मगर दूसरे दिन को लेकर अभी से लोगों में क्रेज है. दूसरे दिन का अभी तक कलेक्शन 0.2 करोड़ हो गया है. शाम तक ये सारा डेटा सामने आ जाएगा. सिसू रोड टू रिवेंज के बजट की बात करें तो ये 12.2 मिलियन डॉलर में बनकर तैयार हुई है. जबकि पहले ही दिन फिल्म ने 2.2 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. 

ये है स्टारकास्ट

सिसू रोड टू रिवेंज की कास्ट की बात करें तो इसमें 66 वर्षीय जोरमा टॉमिला, स्टीफन लंग, रिचर्ड ब्रेक समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म के प्लाट की बात करें तो ये एक वॉर बेस्ड फिल्म है. जिसमें कोर्पी उस घर को तोड़ देता है जहाँ उसके परिवार की हत्या हुई थी और उसे किसी सुरक्षित जगह पर फिर से बनाने के लिए ट्रक पर लाद देता है। जल्द ही वह खुद को एक हिंसक क्रॉस-कंट्री पीछा में पाता है क्योंकि रेड आर्मी कमांडर जिसने उसके परिवार को मारा था, काम खत्म करने के लिए वापस आता है. फिल्म को जलमारी हेलैंडर ने डायरेक्ट किया है.

