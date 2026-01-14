विज्ञापन

वो फिल्म, जिसने की थी बजट से 45 गुना कमाई, IMDb पर 9.2 रेटिंग, 3 ऑस्कर जीतकर रचा था इतिहास

2 घंटे 55 मिनट की इस शानदार फिल्म ने 54 साल पहले अपने बजट से 45 गुना कमाई कर इतिहास रच दिया था. यही नहीं फिल्म ने 3 ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किए थे. आइए जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
वो फिल्म, जिसने की थी बजट से 45 गुना कमाई, IMDb पर 9.2 रेटिंग, 3 ऑस्कर जीतकर रचा था इतिहास
इस फिल्म ने जीते थे 3 ऑस्कर अवार्ड

हर साल देश और दुनिया में कई फिल्में रिलीज होती हैं और मोटी कमाई भी करती हैं, लेकिन ज्यादातर फिल्में दर्शकों को लंबे समय तक याद नहीं रहती है. ऐसे में आज हम आपको 54 साल पहले रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है और कई बार देखने के बाद भी दर्शक इस फिल्म को एक्साइटमेंट के साथ देखने के लिए बेताब रहते हैं. आपको बता दें, 2 घंटे 55 मिनट की इस शानदार फिल्म ने 54 साल पहले अपने बजट से 45 गुना कमाई कर इतिहास रच दिया था. यही नहीं फिल्म ने 3 ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किए थे. आइए जानते हैं. इस फिल्म के बारे में.

द गॉडफादर है फिल्म का नाम 

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वह दशकों पुरानी है, लेकिन अपनी कहानी और किरदारों की शानदार परफॉर्मेंस के कारण आज भी यह फिल्म नई जनरेशन को अपनी ओर खींचती हैं. बता दें, इस फिल्म का नाम 'द गॉडफादर' (The Godfather) है, जो 24 मार्च, 1972 को रिलीज हुई थी. ये एक अमेरिकी गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म की कहानी माफिया की दुनिया, परिवार और सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती है और दर्शकों को बांधे रखती है. सबसे खास बात यह है कि इतने साल बाद भी इस फिल्म की गिनती बड़ी फिल्मों में की जाती है. इसी कारण इस फिल्म को सिनेमा की दुनिया में क्लासिक माना गया है.

फिल्म में नजर आए थे बड़े कलाकार

'द गॉडफादर' (The Godfather) फिल्म में नजर आने वाले एक्टर और एक्ट्रेस उस दौर के बड़े कलाकार हुआ करते थे. फिल्म में जेम्स कान, रॉबर्ट डुवाल,  मार्लन ब्रैंडो, अल पचीनो और डायने कीटन ने काम किया था. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी.  

फिल्म ने बजट से 45 गुना की थी कमाई

जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, उसके पहले ही हफ्ते में पता चल गया था कि फिल्म सुपरहिट हो गई है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्म अपने बजट से 45 गुना कमाई करेगी. बता दें, इस फिल्म का बजट करीब $6-7 मिलियन (500-580 करोड़) का था. जो आज के समय के लिए भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन दुनिया भर में फिल्म ने लगभग $250-270 मिलियन (20800-22400 करोड़) की कमाई की थी. जो 45 गुना थी.

आपको बता दें, इस फिल्म की IMDb रेटिंग 9.2/10 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है.  यही नहीं फिल्म ने अपने नाम 3 ऑस्कर अवॉर्ड भी किए हैं. भले ही फिल्म को रिलीज हुए 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी इसकी गिनती  सिनेमा की दुनिया में सबसे शानदार फिल्मों की जाती है. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे हिन्दी में भी देख सकते हैं.













 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Godfather Movie, The Godfather Box Office Collection, The Godfather IMDb Rating, The Godfather Cast
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com