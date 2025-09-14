Panchayat season 5: ‘पंचायत 5’ को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें कब रिलीज होगा नया सीजन

24 जून को प्रीमियर हुए पंचायत सीज़न 4 की अपार सफलता के बाद, फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि फुलेरा के लोगों के लिए आगे क्या है. खैर, अमेज़न प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह सीरीज़ सीज़न 5 के साथ जारी रहेगी. पंचायत की खासियत इसकी कहानी है. कई शोज़ जो बड़े ट्विस्ट या ड्रामा पर आधारित होते हैं, उनके उलट पंचायत वास्तविक और दिल को छू लेने वाला कहानी के साथ लोगों में लोकप्रिय है. यह गांव के जीवन की साधारण खुशियों, छोटे-मोटे संघर्षों और रोज़मर्रा के आश्चर्यों को खूबसूरती से दिखाती है, जिससे यह जुड़ाव और ताज़गी दोनों लाती है.

सीज़न 4 ने दर्शकों को कुछ अविस्मरणीय पल दिए. मंजू देवी गांव का चुनाव हार गईं और क्रांति देवी नई प्रधान बनीं. इस बीच, जितेंद्र कुमार द्वारा अभिनीत सचिव जी ने कैट परीक्षा पास करने का जश्न मनाया, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी. सीज़न 5 के टीज़र में कहानी में एक प्रतीक के रूप में लौकी को दिखाया गया है. नए सीज़न में कुछ अहम सवालों पर चर्चा होगी: क्या सचिव जी और रिंकी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे? क्रांति देवी अपनी नई नेता की भूमिका कैसे निभाएंगी? क्या सचिव जी फुलेरा में ही रहेंगे या परीक्षा में सफलता के बाद चले जाएंगे? ये कहानियां जहां रोमांच पैदा करती हैं, वहीं दर्शक हल्की-फुल्की कॉमेडी और भावुक पलों की भी उम्मीद कर सकते हैं जो पंचायत को खास बनाते हैं.

सीज़न 5 में जाने-पहचाने कलाकार दिखेंगे. जितेंद्र कुमार, सचिव जी के रूप में वापसी करेंगे, उनके साथ नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, चंदन रॉय, फैज़ल मलिक और संविका भी हैं. इस शो का निर्माण दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार ने किया है. चंदन कुमार इसकी पटकथा भी लिख रहे हैं. निर्देशन अक्षत विजयवर्गीय और दीपक कुमार मिश्रा ने संभाला है.