49 साल पुरानी मूवी की फोटो आई सामने, करियर के शिखर पर संन्यासी बन गया था ये सुपरस्टार- पहचाना क्या?

इस तस्वीर में शबाना आजमी के साथ नजर आ रहा ये एक्टर बॉलीवुड का सुपरस्टार था. लेकिन अपने करियर के शिखर पर इसने संन्यास ले लिया था, जानते हैं इस स्टार का नाम.

फोटो में बॉलीवुड के इस नामचीन सुपरस्टार को पहचाना क्या?
नई दिल्ली:

पुरानी फिल्मों और कलाकारों की झलकियां जब भी सामने आती हैं, फैंस को तुरंत नॉस्टैल्जिक कर देती हैं. ऐसा ही इस बार भी हुआ है, जब सोशल मीडिया पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. ये फोटो 49 साल पुरानी फिल्म की है. इसमें एक वो सितारा नजर आ रहा है जिसने अपने करियर के शिखर पर एक्टिंग को छोड़ दिया था और संन्यासी बन गया था. ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के मोस्ट हैंडसम एक्टर विनोद खन्ना हैं. उनके साथ बेहतरीन एक्ट्रेस शबाना आजमी नजर आ रही हैं. विनोद खन्ना हमेशा से हिंदी सिनेमा के चहेते स्टार रहे हैं.

किस फिल्म में साथ नजर आए थे विनोद खन्ना और शबाना आजमी

ट्विटर (एक्स) पर शबाना आजमी और विनोद खन्ना की तस्वीर शेयर की गई है. शबाना आजमी साड़ी पहने विनोद खन्ना के पीछे खड़ी हुई हैं, तो विनोद खन्ना लंबे बाल, मूंछों वाले लुक और ओपन शर्ट में नजर आ रहे हैं. क्या आप इस फोटो को देखकर पहचान पाए हैं कि ये कौन सी फिल्म के दौरान की फोटो है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि ये 1976 में आई फिल्म शक की शूटिंग की फोटो है, जिसमें शबाना आजमी के अपॉजिट विनोद खन्ना ने रोल प्ले किया था.

ऐसी थी शक फिल्म की कहानी

1976 में अरुण राजे और विकास देसाई के डायरेक्शन में बनी शक फिल्म में विनोद खन्ना और शबाना आजमी ने लीड रोल प्ले किया था. उनके अलावा बिंदु, दुर्गा खोटे, फरीदा जलाल, अरविंद देशपांडे जैसे कलाकार भी इस फिल्म में नजर आए थे. इस फिल्म की कहानी एक कत्ल पर आधारित है. विनोद पुलिस को जांच में मदद करता है, लेकिन 10 साल बाद उसकी पत्नी मीरा का खत मिलता है, जिससे उसे विनोद पर शक हो जाता है. ये फिल्म इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. बता दें कि विनोद खन्ना और शबाना आजमी सिर्फ शक फिल्म में ही नहीं खून की पुकार, लहू के दो रंग और मुकद्दर का बादशाह जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं. ऑन स्क्रीन 1970 के दशक में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.

विनोद खन्ना का स्टारडम से संन्यास तक का सफर

एक समय ऐसा था कि विनोद खन्ना फीस में अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे. लेकिन 1982 में अचानक अध्यात्म की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया. वह अमेरिका में ओशो के शिष्य बन गए थे. विनोद खन्ना लंबे समय तक ओशो के शिष्य रहे. कुछ साल अमेरिका में ओशो का आश्रम बंद हो गया, जिसके बाद विनोद खन्ना को मुंबई वापस आना पड़ा. इसके बाद विनोद खन्ना ने साल 1987 में फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में फिर से वापसी की.

