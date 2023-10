31 की उम्र 63 साल के हीरो की मां बनी एक्ट्रेस का फोटोशूट वायरल, देख कर भूल जाएंगे दीपिका-कैटरीना की अदाएं 

हनी रोज का एक लेटेस्ट फोटोशूट लाइमलाइट में आ गया है. उनके इस फोटोशूट पर फैन्स जमकर प्यार बरसा रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि हनी रोज ने एक ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है और पल्लू को कंधों पर न लेकर उसे कमर पर बांधा है. गोल्डन बॉर्डर के साथ क्रीम कलर की साड़ी और रेड ब्लाउज में एक्ट्रेस बहुत ही क्क़माल लग रही हैं. खुले बालों में माथे पर बिंदी के साथ हनी रोज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं.

एक फैन ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'आपके होने से ये गाना और भी अच्छा लगने लगा है'. तो एक अन्य फैन ने लिखा है, 'आपकी खूबसूरती देखकर धड़कने थम गई है मेरी'. बता दें, साउथ की एक्ट्रेस हनी रोज का पूरा नाम हनी रोज वर्गीज है. हनी मुख्य तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती हैं. बता दें कि 2023 में हनी ने 'वीरा सिम्हा रेड्डी' के साथ तेलुगू फिल्मों में कदम रखा और धूम मचा दी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

