जनवरी महीने की वो काली तारीख, 7 फिल्मों से है गहरा कनेक्शन, शाहरुख का कैमियो भी नहीं चला, आयुष्मान भी हारे

30 जनवरी को रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हुई है. मर्दानी 3 दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है. इसकी एक वजह 30 जनवरी की मनहूस तारीख भी कही जा रही है.

30 जनवरी बॉलीवुड के लिए क्यों रहा अनलकी

आज के समय में सिनेमा एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है. हर सप्ताह कई फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें गिनी-चुनी फिल्में ही हिट हो पाती हैं. ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती हैं. फिल्म ज्यादा कमाई करे इसलिए निर्माता अपनी फिल्म की रिलीज की ऐसी तारीख ढूंढते है, जिससे उनका पैसा बर्बाद ना हो. आज 30 जनवरी को रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हुई है. मर्दानी 3 दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है. इसकी एक वजह 30 जनवरी की मनहूस तारीख भी कही जा रही है. इतिहास देखें तो इस दिन रिलीज हुईं ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं.

बनारसी बाबू

30 जनवरी 1998 को रिलीज हुई फिल्म बनारसी बाबू डिजास्टर फिल्म है. यह वो टाइम है, जब गोविंदा का सितारा बुलंदियों पर था, लेकिन गोविंदा के पीक टाइम में यह फिल्म अपनी लागत तक नहीं वसूल पाई थी.

विनाशक

सुनील शेट्टी और रवीना टंडन स्टारर फिल्म विनाशक भी इस डेट को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसका विनाश हो गया था. 1998 में रिलीज हुई यह फिल्म एक्शन से भरी हुई थी.

हफ्ता वसूली

30 जनवरी 1998 को जैकी श्रॉफ की हफ्ता वसूली भी रिलीज हुई थी, लेकिन बनारसी बाबू, विनाशक के साथ-साथ हफ्ता वसूल भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत नहीं वसूल सकी थी.

पाप

30 जनवरी 2004 को जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी की फिल्म पाप भी रिलीज हुई थी. इस फिल्म को पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के गाने तो खूब हिट हुए, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा.

लक बाय चांस

फरहान अख्तर और कोंकणा की फिल्म लक बाय चांस 30 जनवरी 2009 को रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार का कैमियो होने के बाद भी यह फिल्म नहीं चली थी.

हवाईजादा

आयुष्मान खुराना ने अपने हिट शुरुआती करियर में फिल्म हवाईजादा में काम किया था. यह फिल्म 30 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी भारत के पहले हवाईजादा बनने पर बेस्ड थी. दमदार कहानी होने के बाद भी फिल्म पिट गई.

खामोशियां

साल 2015 में ही हवाईजादा के साथ भट्ट कैंप की फिल्म खामोशियां ने भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. यह फिल्म इंटीमेट सीन होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ नहीं बना पाई.

मर्दानी 3

आखिर में आज 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई रानी मुखर्जी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हो चुकी है. फिल्म को पहले ही दिन क्रिटिक्स का नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है. जबकि फिल्म के पहले दोनों पार्ट हिट साबित हुए हैं और अब मर्दानी 3 का फ्लॉप होना तय माना जा रहा है. फिर भी देखना होगा कि क्या रानी की मर्दानी 3 बॉलीवुड की इस मनहूस तारीख का टोटका खत्म कर पाएगी.

