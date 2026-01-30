गोविंदा के भांजे ने खोले घर के राज, रिश्ते पर बोली बड़ी बात, कहा- मामा मुश्किल दौर में हैं

गोविंदा और उनकी फैमिली बीते कुछ समय से खूब चर्चा में हैं. गोविंदा की पत्नी आए दिन अपने शॉकिंग बयानों से चर्चा में बनी रहती हैं. इस पर गोविंदा के रिएक्शन भी सुर्खियों में आ जाते हैं. दूसरी तरफ गोविंदा के भांजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक का मामा की फैमिली से अलग मैटर चलता रहता है. अब गोविंदा के एक और भांजे विनय आर आनंद सुर्खियों में हैं. विनय भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हैं. वह एकता कपूर की सीरीज एसीपी विक्रांत से 19 साल बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे. विनय ने मामा-मामी की तलाक की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. विनय ने मामी सुनीता के उस बयान पर भी रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने स्टार हसबैंड गोविंदा के अफेयर की बात की थी.

क्या बोले गोविंदा के भांजे?

विनय आनंद ने कहा कि वह अपने स्टार मामा गोविंदा के संपर्क में हैं. इसके अलावा वह अपनी मामी सुनीता से फोन पर बात करते रहते हैं. उन्होंने कहा, 'लेकिन अब थोड़ा डरता हूं. क्योंकि मामी ने मामा को जमकर घेर रखा है. अगर मैंने कुछ कहा तो नप जाऊंगा, इसलिए रिस्क नहीं लेता हूं'. उन्होंने आगे कहा, 'भगवान ना करे, अगर किसी रिश्ते का टूटना तय है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. अभी तक वो दोनों साथ में तो इसका मतलब भगवान की मर्जी है. मगर कुछ भी गलत ना हो'. विनय ने अपने मामा से हुई बातचीत के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, 'मामा ने मुझसे कहा कि यह उनका टफ फेज है. वो भगवान से इस बुरे समय को टलने की प्रार्थना कर रहे हैं'.

'गलत नहीं हैं मामा-मामी'

विनय यह मानते हैं कि उनकी मामा-मामी में से कोई भी गलत नहीं है. इस पर विनय कहते हैं, 'जब मैंने अपने मामा से पूछा कि क्या ऐसा कुछ है, तो वह मुझसे बोले नहीं. अब मैं यह भी नहीं कहूंगा कि मेरी मामी गलत है. उन्हें कुछ तो लगा होगा और अब मामा ही उन्हें मना सकते हैं. लेकिन मैं आशा करता हूं कि दोनों के बीच जो भी है जल्द ही ठीक हो जाए'. आपको बता दें, गोविंदा और सुनीता की शादी को 39 साल हो चुके हैं. इस शादी से कपल के दो बच्चे भी हैं, जो बॉलीवुड में आने के लिए तैयार बैठे हैं. बार-बार खबरें आ रही हैं कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन बहुत जल्द बॉलीवुड डेब्यू करेंगे. इस फिल्म में यशवर्धन की हीरोइन लापता लेडीज की नितांशी गोयल होंगी.

