तारीख 2 अक्तूबर, दिन गुरुवार, 3 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर होगा रिलीज, इस एक्टर की फ्लॉप फिल्म भी कमाती है 200 करोड़

2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में 3 मिनट 30 सेकंड का एक ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है. ये फिल्म हॉरर है और इसके हीरो की फ्लॉप फिल्म भी 200 करोड़ रुपये कमा लेती है.

2 अक्तूबर को रिलीज होगा 3 मिनट 30 सेकंड का धांसू ट्रेलर
नई दिल्ली:

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और पैन इंडिया स्टार कहे जाने वाले प्रभास की फिल्मों का इंतजार फैंस हमेशा बड़ी बेसब्री से करते हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'द राजा साहब' का टीजर कुछ महीने पहले ही रिलीज हुआ था, जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बटोरी थी. खासकर टीजर में संजय दत्त की एंट्री ने दर्शकों को हैरान कर दिया था और तभी से इस फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. अब फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि फिल्म का ट्रेलर आखिरकार सामने आने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'द राजा साहब' का ट्रेलर 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, और दर्शक इसे बड़े पर्दे पर ‘कंतारा चैप्टर 1' के साथ देख पाएंगे.

प्रभास का नया अंदाज

'द राजा साहब' एक कॉमिक हॉरर फैंटेसी फिल्म है, जिसमें प्रभास पहली बार कॉमेडी करते नजर आएंगे. वहीं, संजय दत्त फिल्म के मेन विलेन बने हैं. जून में आए टीजर को देखकर ही ऑडियंस फिल्म के लिए बेताब हो गए थे.

फैंस को मिला सरप्राइज

जहां फैंस प्रभास की बड़ी फिल्म ‘स्पिरिट' का इंतजार कर रहे थे, वहीं अचानक 'द राजा साहब' की अनाउंसमेंट उनके लिए खास सरप्राइज साबित हुई. ‘सालार' और ‘कल्कि 2898 AD' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद अब प्रभास इस फिल्म में भूतों से लड़ते हुए दिखेंगे.

तीन-तीन हीरोइनों के साथ रोमांस

फिल्म की कास्ट भी काफी दिलचस्प है. प्रभास और संजय दत्त के साथ इसमें निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार भी नजर आएंगी. खास बात ये है कि फिल्म में प्रभास तीनों हीरोइनों के साथ फ्लर्ट करते दिखेंगे.

फन, मस्ती और हॉरर का तड़का

फिल्म में हॉरर इफेक्ट्स को रियल टच देने के लिए दमदार VFX का इस्तेमाल हुआ है. लंबे वक्त बाद प्रभास का कॉमिक अंदाज देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा. वहीं, संजय दत्त इस फिल्म में एक मरे हुए राजा के रोल में दिखेंगे जो महल पर कब्जा कर लेता है.

The Raja Saab, Parbhas, Kantara Chapter 1, Entertainment News
