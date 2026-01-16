'बॉर्डर 2' से पहले ओटीटी पर आई 137 मिनट की फिल्म, 120 बहादुरों की कहानी, 75 करोड़ में की थी 24 करोड़ कमाई, 7.2 IMDb रेटिंग

'बॉर्डर 2' से पहले ओटीटी पर देशभक्ति के रंग में रंगी फिल्म रिलीज हो गई है. प्राइम वीडियो ने आज 120 बहादुर के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है. यह वॉर ड्रामा भारतीय सैन्य इतिहास के एक यादगार अध्याय से प्रेरित है. फिल्म का निर्देशन रजनीश ‘रेजी' घई ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने, ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज के अमित चंद्रा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में हैं, जबकि राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना और एजाज़ खान अहम भूमिकाओं में आते हैं. आइए जानते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज और इसकी कहानी के बारे में.

हौसले, भाईचारे और अडिग संकल्प पर आधारित यह फिल्म 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन भारतीय सैनिकों के असाधारण बलिदान को सम्मान देती है, जिन्होंने भारी मुश्किलों के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा. 120 बहादुर अब भारत में और दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

लद्दाख के रेजांग ला पास में सेट यह फिल्म रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई से प्रेरित है, जहां बेमिसाल बहादुरी और बलिदान ने इतिहास रच दिया था. 120 बहादुर राइफल, बेयोनट और आमने-सामने की जंग के साथ लड़ी गई उस भीषण आखिरी लड़ाई को दर्शाती है, जिसमें सैनिकों का भाईचारा, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान सामने आता है, और यह एक असाधारण सिनेमैटिक अनुभव का वादा करती है.

हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई करामात नहीं दिखा पाई थी. आईएमडीबी के मुताबिक, लगभग 75 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 24 करोड़ रुपये ही उगाह पाई थी. अब देखना यह है कि 2 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है.