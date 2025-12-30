10 एपिसोड में उस अब्दुल की कहानी जिसके थे 120 बैंक अकाउंट, किया 30000 करोड़ का घोटाला, बार डांसर्स पर लुटाए करोड़ों

Scam 2003:The Telgi Story: अभिनय की दुनिया में कई फिल्में, सीरीज और शो सच्ची घटनाओं पर बने हैं. आज भी यह सिलसिला जारी है. लेकिन हम आपको बताएंगे धोखाधड़ी की दुनिया की उस सच्ची घटना पर आधारित सीरीज के बारे में, जिसे जानने के बाद आप खुद को ठगा महसूस करने लगेंगे. 10 एपिसोड में बनी इस सीरीज को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि धोखाधड़ी की दुनिया इतनी बड़ी है. बड़ी लूट की यह कहानी उस शख्स की कहानी है, जिसने खुद के 120 बैंक अकाउंट बना रखे थे.

इसने अपनी चालाकी से 30 हजार करोड़ रुपये का ऐसा घोटाला किया कि किसी को कानों-कान खबर भी नहीं हुई. कहा जाता है कि यह बार डांसर्स पर करोड़ों रुपये यूं ही लुटा दिया करता था, लेकिन पकड़े जाने पर इसके नेटवर्क का एक भी साथी इसे बचाने नहीं आया. चलिए जानते हैं इस सीरीज के बारे में.



साल 2023 में रिलीज हुई थी 'स्कैम 2023'

इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और साल 2023 में रिलीज हुई इस सीरीज का नाम है 'स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी', जिसे हंसल मेहता ने बनाया था. इस सीरीज की कहानी देश के सबसे बड़े स्टाम्प घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी पर बेस्ड है. पहले सीजन में अब्दुल करीम का राइज और दूसरे सीजन में उसका पतन दिखाया गया है. दोनों सीजन साल 2023 में ही रिलीज हुए थे.

अब्दुल करीम धोखाधड़ी का बादशाह पॉलिटिकल प्रोटेक्शन से बना था. अब्दुल करीम की कहानी को पत्रकार संजय सिंह की लिखी बुक रिपोर्टर की डायरी से लिया गया. यह कहानी उस शख्स की है, जो कर्नाटक में कभी फ्रूट जूस बेचा करता था. इस फिल्म में गगन देव रियार ने अब्दुल तेलगी का रोल प्ले किया था. सीरीज का डायरेक्शन तुषार हीरानंदानी ने किया था.



खुद का खड़ा किया बड़ा नेटवर्क

क्राइम जोनर की इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे तेलगी की जिंदगी फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श पर पहुंची थी. वह पहले कर्नाटक से मुंबई गया और वहां से दुबई निकला. भारत वापस आकर उसने नकली स्टाम्प पेपर का देश में ऐसा धंधा शुरू किया कि उससे करोड़ों-अरबों रुपये कमाए. उसके नेटवर्क में सरकारी कर्मचारी और बड़े-बड़े नेता भी शामिल थे, जिनकी तेलगी जेबे गर्म करता रहता था.

इस नेटवर्क की बदौलत ही वह 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले को अंजाम दे पाया था, लेकिन जब वह पकड़ा गया तो कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया. उसका ऐसा दौर ऐसा भी रहा जब वह एक रात में बार डांसर पर 90 लाख रुपये हवा में उड़ा दिया करता था. एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसे सोनी लिव पर देख सकते हैं.



