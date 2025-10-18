सृष्टि भारती का छठ गीत 'दुःख सुनी दीनानाथ' हुआ वायरल, काजल राघवानी की एक्टिंग हो रही है तारीफ...

आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा की महिमा की जितनी बखान किया जाय वह कम ही होगा. यह महापर्व देश व विदेश में भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में छठ पूजा से पहले ही भोजपुरी की चहेती एक्ट्रेस काजल राघवानी और पॉपुलर सिंगर सृष्टि भारती की जोड़ी में छठ गीत 'दुःख सुनी दीनानाथ' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. छठी माता की भक्ति से भरपूर इस छठ गीत को सिंगर सृष्टि भारती ने बहुत ही मधुर आवाज में गाया है. उनकी सुरीली स्वर में गाया हुआ यह गीत सुनकर मन मंत्रमुग्ध हो जा रहा है. वहीं इस गीत के वीडियो में एक्ट्रेस काजल राघवानी एकदम इंडियन लुक में साधारण गृहणी के रूप में दिख रही है. वह विवाहिता स्त्री की भूमिका में सज धजकर नाक से लेकर माथ तक सिंदूर लगाये हुए नजर आ रही हैं. वह छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रत करते हुए सबका मन मोह रही हैं.

इस गीत में दिखाया गया है कि काजल राघवानी अपने सखी सहेलियां के साथ छठ व्रत का पूजा तैयारी करते कर रही है और अपने पति को याद भी कर रही है, जो बाहर परदेस कमाने गया हुआ है. उसी को याद करते हुए काजल राघवानी कहती है कि...'भूखल बाड़ी जेकरा ला बरत जी, कोसी बाड़ी ओकरा ला भरत जी, ओहि गईल बा कमाये परदेस, जोड़ी आपन दूनो हाथ, दुःख सुनी दीनानाथ, कहि देहब सइयां के संदेश...'

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत छठ गीत 'दुःख सुनी दीनानाथ' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस गीत को सिंगर सृष्टि भारती ने सुरीली आवाज में गाया है. इसके वीडियो में एक्ट्रेस काजल राघवानी ने भक्तिमय परफॉमेंस किया है. इस गाने को गीतकार अरुण बिहारी ने लिखा है, जबकि संगीतकार छोटू रावत ने मधुर संगीत दिया है. प्रोजेक्ट बाय नवरत्न पांडेय, वीडियो डायरेक्टर सुनील बाबा, कोरियोग्राफर एम के गुप्ता जॉय, डीओपी सुनील बाबा एंड रंजन, एडीटर आलोक गुप्ता हैं. डीआई रोहित सिंह, प्रोडक्शन पंकज सोनी ने किया है. इस गाने का ऑल राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है.

बता दें कि एक्ट्रेस काजल राघवानी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा हैं, जो हर तरह की भूमिका निभाकर दिल जीत लेती हैं. साथ ही हर रोल में ऐसा अभिनय करती हैं कि वह किरदार अमर कर देती है. उनका सजीव अदाकरी देखकर हर कोई उनका मुरीद बन जाता है. इस छठ गीत में भी काजल राघवानी सबका मोह रही हैं और हर फैंस व ऑडियंस का दिल जीत रही हैं. इस छठगीत को लेकर काजल राघवानी ने कहा कि 'जब इस छठ गीत का ऑफर मुझे मिला तो मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि रत्नाकर कुमार सर जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वह बिग लेबल पर होता है और लोगों के बीच में एक अलग क्रेज देखने को मिलती है. इतना अच्छा छठ गीत बनाने के लिए रत्नाकर सर को दिल से धन्यवाद देती हूं.'