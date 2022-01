इस हफ्ते OTT पर रहेगी कॉमेडी, हॉरर और ड्रॉमा सीरीज की बहार, पढ़ें पूरी लिस्ट

कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन येट (Kapil Sharma: I am not done yet)

इस शो को कपिल शर्मा के डिजिटल डेब्यू की तरह देखा जा रहा है. उनके चाहने वालों को 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा. कपिल शर्मा की कामयाबी की कहानी कई लोगों को प्रभावित करती है. इस शो में कपिल अपने अनुभवों को मजेदार और चुटीले अंदाज में पेश करेंगे. इसके प्रोमो देखकर पता चलता है कि शो में दर्शकों के बीच उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ भी नजर आएंगी.

वूमन इन द हाउस (Woman in The House)

अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के शौकीन है, तो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है. ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला एक ही कमरे में कई दिनों तक रहती है. इसी दौरान पड़ोस के घर में एक हत्या हो जाती है. अब इस मिस्ट्री का अंत कैसे होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी.

तड़प (Tadap)

दिसंबर के पहले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म तड़प 28 जनवरी को ओटीटी पर अवेलेबल रहेगी. इस फिल्म के जरिए सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की बॉलीवुड में एंट्री हुई है. रोमांटिक एक्शन ड्रामा अगर आपको पसंद आता है तो ये फिल्म भी आपको पसंद आ सकती है. इसे डिज्नी हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

ऑल ऑफ अस आर डेड (All Of Us Are Dead)

अगर आप जॉम्बी हॉरर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो 28 जनवरी को ये कोरियन जॉम्बी फिल्म रिलीज होने जा रही है. नेटफ्लिक्स ओरिजनल की ये सीरीज जॉम्बी वायरस की कल्पना पर आधारित है. 12 एपिसोड की इस सीरीज एक स्कूल पर हुए जॉम्बी हमले की कहानी है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं.

पवित्र रिश्ता (Pavitra Rishta)

फैमिली ड्रामा के शौकीन दर्शकों के लिए पवित्र रिश्ता के पहले सीजन की बेहतरीन लोकप्रियता के बाद अब सीजन-2 शुक्रवार से दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेगा. इस शो में अंकिता लोखंडे और शहीर शेख की प्रेम कहानी को आगे बढ़ते देखा जा सकेगा.