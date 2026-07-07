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तलाक की लड़ाई के बीच महिलाओं से सेलिना जेटली की अपील, 'प्यार के साथ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी कर लो'

सेलिना छह साल बाद राम कमल मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सिस्टर निवेदिता' के साथ हिंदी सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. यह फिल्म सिस्टर निवेदिता (जिनका जन्म का नाम मार्गरेट नोबल था) के जीवन पर आधारित है.

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तलाक की लड़ाई के बीच महिलाओं से सेलिना जेटली की अपील, 'प्यार के साथ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी कर लो'
सेलिना जेटली ने महिलाओं से प्री-नप्टियल एग्रीमेंट साइन करने की अपील की
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली पति पीटर हाग के साथ चल रहे तलाक के मामले के बीच अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. 'इंडिया टुडे' के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में सेलिना ने दावा किया कि उनके अलग हो चुके पति ने उन्हें अपनी संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया, जिससे उनके पास कुछ नहीं बचा. उन्होंने महिलाओं से Prenuptial Agreements  (शादी से पहले का समझौता) साइन करने की भी अपील की, खासकर अगर उनके पास अपनी पर्सनल संपत्ति हो.
  
सेलिना ने महिलाओं को अपनी मेहनत की कमाई और संपत्ति को सुरक्षित रखने की सलाह देते हुए कहा, "मैं लड़कियों को सलाह दूंगी कि अगर आपके पास अपनी संपत्ति है तो कृपया प्री-नअप जरूर करें.  अपनी संपत्ति हमेशा अलग रखें, क्योंकि आप जानते है. आखिर में सब कुछ संपत्ति पर ही आकर रुकता है. सारा प्यार, सारी देखभाल, साथ रहने के सारे वादे, बच्चे, मौतें, जन्म, सब कुछ आखिर में संपत्ति पर ही आकर सिमट जाता है. यही बात मुझे सबसे ज़्यादा दुख देती है."

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सेलिना की ये बातें पीटर हाग के साथ चल रही तलाक की कार्यवाही के बीच आई हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी शादी की 15वीं सालगिरह पर "गिफ्ट" के तौर पर तलाक के कागजात मिले थे. चूंकि डॉक्यूमेंट्स जर्मन भाषा में थे, इसलिए उन्होंने अपने जुड़वां बेटों से उन्हें पढ़कर सुनाने के लिए कहा. सेलिना ने बताया कि नोटिस में उन पर अजीब आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि शादी "पूरी तरह से टूट" चुकी है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में 20 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में शादी से पहले की अपनी संपत्ति पर उनका अधिकार खत्म हो गया.

सेलिना जेटली और पीटर हाग के बारे में
सेलिना ने 2010 में ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी की. कपल के जुड़वां बेटे विंस्टन और विराज हैं, जिनका जन्म 2012 में हुआ था और एक और बेटा आर्थर है, जिसका जन्म 2017 में हुआ था. उनका एक और जुड़वां बेटा शमशेर भी था, जिसकी दिल की बीमारी के कारण मौत हो गई थी.  नवंबर 2025 में सेलिना ने 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' के तहत पीटर के खिलाफ केस दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उन्हें लगातार घरेलू हिंसा का शिकार बनाया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बच्चों की जॉइंट कस्टडी (संयुक्त कस्टडी) की व्यवस्था होने के बावजूद उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया गया.

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बाद में इस साल मई में मुंबई की लॉ फर्म सेमवाल एंड कंपनी ने कहा कि सेलिना को उनके अलग हो चुके पति पीटर हाग और उनके पिता DI वोल्फगैंग जे. हाग से कानूनी नोटिस मिले हैं. इन नोटिस में उन पर तलाक और बच्चों की कस्टडी की चल रही कार्यवाही के दौरान इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर अपमानजनक बातें कहने का आरोप लगाया गया था. नोटिस में दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया गया, कपल के बच्चों का सार्वजनिक रूप से ज़िक्र करने पर आपत्ति जताई गई. कंटेंट हटाने और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की गई और संभावित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

सेलिना जेटली की वापसी
सेलिना छह साल बाद राम कमल मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सिस्टर निवेदिता' के साथ हिंदी सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. यह फिल्म सिस्टर निवेदिता (जिनका जन्म का नाम मार्गरेट नोबल था) के जीवन पर आधारित है. वह स्वामी विवेकानंद की सबसे समर्पित शिष्याओं में से एक बनीं और शिक्षा व महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं.
 

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