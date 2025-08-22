MX प्लेयर की सीरीज ‘हाफ सीए-2’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, इस दिन देख पाएंगे फ्री में

अमेजन एमएक्स प्लेयर की फेमस वेब सीरीज ‘हाफ सीए' का दूसरा सीजन आने वाला है. इसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया. इसमें आर्ची और नीरज एक बार फिर से सीए बनने की चाह में नई चुनौतियों का सामना करने निकल पड़े हैं. दूसरे सीजन के ट्रेलर में सीए बनने के लिए जरूरी आर्टिकलशिप की कहानी दिखाई गई है. इसके लिए आर्ची जी-तोड़ मेहनत करती दिखाई दे रही है. वहीं उनके कजिन नीरज गोयल एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी करने निकले हैं और उनका ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है.
इस सीजन में अहसास चन्ना, प्रीत कमानी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, ऐश्वर्या ओझा, अनमोल कजानी और रोहन जोशी जैसे कलाकार नजर आएंगे. पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी अहसास चन्ना सीए-प्रतिभागियों के जीवन की कठिनाइयों को छोटे पर्दे पर जीवंत करती दिखाई देंगी. बाकी कलाकार भी अपने रोल में दमदार दिख रहे हैं.
इसका ट्रेलर बता रहा है कि इस बार का सीजन भी काफी रोमांचक होने वाला है. द वायरल फीवर द्वारा निर्मित ‘हाफ सीए-2' को प्रतीश मेहता ने डायरेक्ट किया है. इसकी स्टोरी तत्सत पांडे, हरीश पेद्दिन्ती और खुशबू बैद ने लिखी है. दर्शक इसे 27 अगस्त को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में देख पाएंगे.
सीरीज में आर्ची मेहता का किरदार निभाने वाली अहसास चन्ना ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, "सीजन 1 मेरे लिए हमेशा एक खास जगह रखेगा क्योंकि इसने उन कई लोगों को जोड़ा जिन्होंने खुद को आर्ची के सफर में देखा. वह खुद से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह असली है, एक सपने का पीछा करते हुए उसके साथ आने वाली रोजमर्रा की उथल-पुथल से जूझ रही हैं. सीजन 2 में, हम थकान, दबाव, आत्म-संदेह के साथ-साथ आगे बढ़ते रहने की चाह को और भी गहराई से देखते हैं. यही सीए छात्रों की सच्चाई है, जो दिन-ब-दिन आगे बढ़ते रहते हैं. और मुझे उम्मीद है कि यह सीजन उन्हें याद दिलाएगा कि वे अकेले यह लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं."(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं