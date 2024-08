Ye Rishta Kya Kehlata Hai Update: रोहित और अरमान के बीच आग सुलगाने में कामयाब रूही, फैन्स को आया गुस्सा

Ye Rishta Kya Kehlata Hai Update: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आपको कुछ नए हंगामे और ड्रामा देखने को मिलने वाला है. रोहित-रूही और अरमान-अभीरा ये दोनों कपल शो में ड्रामा जिंदा रखे हुए हैं और इनकी कोशिशें कामयाब भी होती हैं अब अगर दर्शक देख रहे हैं तो फिर इससे ज्यादा और क्या चाहिए. आने वाले एपिसोड्स में भी आप इन्हें खूब हलचल मचाते देखेंगे. रूही को अरमान से प्यार हो गया है और वह पोद्दार हाउस वापस आ चुकी है ताकि अपना प्यार पा सके. रूही की कोशिश है कि वो अरमान और अभीरा के बीच गलत फहमी पैदा करवा सके. कमाल देखिए इसकी शुरुआत वो अपने ही पति से करेगी. रूही की कोशिश है कि रोहित अपने भाई अरमान से नफरत करे.

अब आज (8 अगस्त) के एपिसोड में आप देखेंगे कि रोहित, अभीरा पर भड़क रहा था ये देखकर अरमान बीच में आता है. इस वजह से फिर अरमान और अभीरा के बीच एक बहस हो जाती है. इस झगड़े को सुलझाने के लिए अरमान एक डेट प्लान करता है. वो अभीरा से तैयार होने को कहता है. दोनों रेस्त्रां पहुंचते हैं तो देखते हैं रूही और रोहित वहां पहले से ही मौजूद थे. रूही ने जानबूझ कर रोहित के साथ वहां जाने का प्लान बनाया था क्योंकि उसे अरमान के प्लान के बारे में पता चल चुका था.

रोहित को आया गुस्सा

अभीरा और अरमान अपनी डेट इंजॉय कर रहे थे कि इतने में रोहित को गुस्सा आ जाता है. वह अरमान पर चिल्लाने लगता है कि पहले उसने उसकी शादी खराब की और अब डेट बर्बाद कर रहा है. इस झगड़े के बीच रूही पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रही थी लेकिन अभीरा बीच में आकर झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है. सोशल मीडिया पर फैन्स इन दोनों को जेलेस कपल बता रहे हैं.

Chuha chuhi getting annoyed coz of armaan and abhira 🤣🤣🤣 The satisfaction I got. That's how their relationship is gonna be abhimaan living happily in their world and chuchu being jealous of them #yrkkh

If rohit wanted he could have enjoyed the date but he became jealous instead. I don't know what purpose served here for ruhi. Isse armaan and rohit durr honge, #abhimaan thodi alag honge. What is the end result, nothing. Abhira and armaan apni date puri karenge bahar. #Yrkkh https://t.co/so8sSFNIDS