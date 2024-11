विवियन डिसेना को लोगों ने बताया तंबाकू लवर, उड़ाया दातों का मजाक तो भड़कीं एक्टर की वाइफ दिया ये जवाब

एक्टर विवियन डिसेना बिग बॉस 18 के पॉपुलर कंटेस्टेंट हैं, जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. हालांकि कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने का ऐक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें गुटखा लवर कहते हुए नजर आ रहे हैं तो कोई उनके दातों का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं. इसी के चलते वह एक्स और इंस्टाग्राम पर छाए हुए हैं. लेकिन अब एक्टर की वाइफ नौरेन अली, जिनसे उन्होंने 2022 में शादी की है. वह पति के सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देती हुई दिख रही हैं. वहीं फैंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं और ट्वीट को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं.

एक्स पर नौरेन ने एक ट्वीट को रिट्ववीट किया, जिसमें लिखा था, नफरत करने वाले लोग उन्हें उनके लुक, उनके दांतों आदि के लिए ट्रोल करते हैं. उनके पास एक भी सबूत नहीं है कि विवियन वास्तव में विमल को लेता है. लेकिन वे फिर भी कहानी को फैलाने के लिए ऐसा कहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि वे उसे उसके खेल के लिए ट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वह सभी से बहुत आगे है. जनता का लाडला विवियन.

The man that imports his Tobacco and uses a certain brand only because it's organic tobacco will go and consume these things !!..

What is wrong with ppl seriously 🤣🤣



The problem is they have zero sense n their talk, just carrying one word and spreading it stupidly and Blindly https://t.co/ePYEavORIY