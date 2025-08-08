विज्ञापन

TV पर जलवा बिखरने जा रही हैं उर्फी जावेद की छोटी बहन डॉली जावेद, इस रियलिटी शो में आएंगी नजर

डॉली ज़ी टीवी के रियलिटी शो छोरियां चली गांव से अपनी शुरुआत करने जा रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
TV पर जलवा बिखरने जा रही हैं उर्फी जावेद की छोटी बहन डॉली जावेद, इस रियलिटी शो में आएंगी नजर
TV पर जलवा बिखरने जा रही हैं उर्फी जावेद की छोटी बहन डॉली जावेद
नई दिल्ली:

Urfi Javed younger Sister Dolly Javed: अपने फ़ैशन स्टेटमेंट, सोशल मीडिया कंटेंट और रियलिटी टीवी शोज़ में अपनी उपस्थिति के ज़रिए सुर्ख़ियों में छाई रहने के बाद, अब उर्फी जावेद परिवार से किसी और के लिए मनोरंजन जगत में अपनी जगह बनाने का समय आ गया है. वह कोई और नहीं, बल्कि उर्फी की छोटी बहन डॉली जावेद होंगी. खुद एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते, डॉली के भी काफ़ी फैंस हैं. हालांकि, वह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं जो उर्फी के नाम से जुड़ी न हो.

इसी सिलसिले में, डॉली ज़ी टीवी के रियलिटी शो, "छोरियां चली गांव" से अपनी शुरुआत करने जा रही हैं. इस शो में 11 महिलाएं शामिल होंगी जो अपने शहरी परिवेश को छोड़कर ग्रामीण जीवन जीने की कोशिश करेंगी. डॉली जावेद इस शो की पहली कन्फ़र्म्ड कंटेस्टेंट में से एक थीं. आइए डॉली के बारे में जानते हैं.

डॉली जावेद एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं

डॉली जावेद का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका असली नाम मंतशा असलम हैं. उनकी तीन बहनें हैं, उरुसा, असफी और ऊर्फी और एक भाई जिसका नाम समीर है. जिस तरह ऊर्फी ने एक अंकशास्त्री के सुझाव पर अपना नाम उर्फी से बदला, उसी तरह उनकी बहन ने भी अज्ञात कारणों से अपना नाम बदल लिया. हालांकि, डॉली के इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी भी उनका असली नाम दिखाई देता है.

डॉली एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 140 हज़ार फॉलोअर्स हैं. वह एक यूट्यूबर व्लॉगर भी हैं जिनके मेकअप और ट्रैवल वीडियो काफी लोकप्रिय हैं. ऊर्फी जहां अपने अनोखे फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं, वहीं डॉली ने एक फैशन कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है. हालांकि, डॉली का फैशन सेंस रिलेटेड और ट्रेंडिंग आउटफिट्स पर ज्यादा निर्भर करता है.

पहले इन शोज में दिखीं

टीवी शो, "छोरियां चली गांव" में एक कंटेस्टेंट के रूप में साइन अप करने से पहले, डॉली जावेद कुछ अन्य ओटीटी रियलिटी शो में भी नज़र आई थीं. इस फैशनिस्टा ने जियो हॉटस्टार रियलिटी शो, "7 डेज़ लाइव विद लवकेश कटारिया" जीता था. डॉली अमेज़न प्राइम की रियलिटी सीरीज़ "फॉलो कर लो यार" में भी नजर आईं, जो ऊर्फी जावेद पर बेस्ड थी. इन शोज़ के अलावा, डॉली उर्फी के साथ पब्लिक प्रोग्राम्स में भी नज़र आईं और दोनों बहनों ने अपने अनोखे फैशन सेंस का प्रदर्शन किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Urfi Javed, Dolly Javed, Dolly Javed Insta
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com