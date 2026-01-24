The 50: 50 कंटेस्टेंट्स के नाम हुए फाइनल, एक छत के नीचे इस खतरनाक खेल में शामिल होंगे सितारे, बिग बॉस के ये एक्टर्स भी होंगे हिस्सा

The 50 Contestants List: फराह खान का अपकमिंग रियलिटी शो The 50 कलर्स पर ऑनएयर को तैयार है. शो में टीवी की जानी-मानी 50 हस्तियां नजर आएंगी. ये 50 सितारे एक छत के नीचे नजर आएंगे. इस शो में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के भी 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो गई है. The 50 में सेलिब्रिटीज के एक छत के नीचे एक साथ रहने और सर्वाइवल के लिए हाई-स्टेक टास्क में मुकाबला करने के अपने दिलचस्प कॉन्सेप्ट के साथ, इस शो ने दर्शकों के बीच जिज्ञासा जगाई है.

फॉर्मेट के अलावा, कंटेस्टेंट लाइन-अप ने भी चर्चा बटोरा है. द 50 में अलग-अलग फील्ड की पर्सनैलिटीज, जिसमें रोडीज, बिग बॉस और स्प्लिट्सविला के विनर्स, साथ ही एक्टर्स, कॉमेडियन और डिजिटल क्रिएटर्स शामिल हैं.

कब से होगा ऑनएयर

द 50 शो 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) और कलर्स पर प्रसारित होगा. 'सिंघम' एक्टर अजय देवगन खुद भी इस बड़े गेम शो का प्रमोशन करते हुए नजर आए थे.



1. निक्की तंबोली

निक्की रियलिटी टेलीविजन के लिए नई नहीं हैं. वह बिग बॉस 14 में दिखी थी. उसके बाद वह फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 11, बिग बॉस मराठी सीजन 5 और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया जैसे शो में दिखाई दीं.

2. अरबाज पटेल

एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रियलिटी टीवी स्टार, अरबाज पहली बार स्प्लिट्सविला 15 में दिखाई दिए. उन्हें बिग बॉस मराठी सीजन 5 में और पहचान मिली, जहां निक्की तंबोली के साथ उनकी लव स्टोरी ने सुर्खियां बटोरीं. उन्हें आखिरी बार अशनीर ग्रोवर के राइज एंड फॉल में देखा गया था, जहां वह सबसे मजबूत कंटेस्टेंट में से एक बनकर उभरे.

3. नेहा चुडासमा

भारतीय मॉडल और एक्ट्रेस नेहा ने हाल ही में बिग बॉस 19 में हिस्सा लिया था और 14वें स्थान पर बाहर हो गईं.

4. सपना चौधरी

सपना एक मशहूर डांसर और एक्ट्रेस हैं, जो पहले बिग बॉस 11 में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अपनी बोल्ड और बेबाक पर्सनैलिटी से दर्शकों को इम्प्रेस किया और अब वह द 50 में एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं.

5. कृष्णा श्रॉफ

जैकी श्रॉफ की बेटी ने दो स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 और छोरियां चली गांव में हिस्सा लिया. दोनों बार रनर-अप रहीं.

6. सिवेट तोमर

एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रियलिटी टीवी रेगुलर, सिवेट MTV रोडीज़: करम या कांड में फर्स्ट रनर-अप थे और बाद में स्प्लिट्सविला 15 में सेमी-फाइनलिस्ट बने.

7. हामिद बरकिज

हामिद बरकिज एक कंटेंट क्रिएटर और एथलीट हैं. हामिद ने 2021 में रोडीज रिवॉल्यूशन और 2023 में स्प्लिट्सविला X4 जीता. उनके मजबूत टास्क परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजिक सोच उन्हें देखने लायक बनाती है.

8. लवकेश कटारिया

लवकेश एक यूट्यूबर हैं और बिग बॉस OTT 3 से मशहूर हुए. मजबूत फैन बेस होने के बावजूद, उन्हें जल्दी बाहर कर दिया गया और वह फिनाले तक नहीं पहुंच पाए.

9. चाहत पांडे

चाहत हमारी बहू सिल्क, दुर्गा – माता की छाया और नाथ जैसे टेलीविजन शो से मशहूर हुईं. बिग बॉस 18 में उनके कार्यकाल ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.

10. सुमैरा शेख

साइकोलॉजी ग्रेजुएट से स्टैंड-अप कॉमेडियन बनीं सुमैरा ने AIB के साथ काम किया है और पुष्पावल्ली और ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे शो के लिए लिखा है.

11. नीलम गिरी

एक भोजपुरी एक्ट्रेस जिन्हें बिग बॉस 19 में आने के बाद पॉपुलैरिटी मिली, जहां सलमान खान ने उनके विनम्र स्वभाव की तारीफ की थी.

12. मैक्सटर्न (सागर ठाकुर)

सागर ठाकुर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर और गेमिंग यूट्यूबर, मैक्सटर्न अब पॉलिटिकल और एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं.

13. शिव ठाकरे

MTV रोडीज 15 से शुरुआत करने के बाद, शिव ने बिग बॉस मराठी सीजन 2 जीता और बाद में बिग बॉस 16 से घर-घर में मशहूर हो गए. वह खतरों के खिलाड़ी 13 और झलक दिखला जा 11 में भी नजर आ चुके हैं.

14. डिंपल सिंह

भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस डिंपल को खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के बाद पहचान मिली और बाद में उन्हें इंडस्ट्री का 'लकी चार्म' कहा जाने लगा.

15. रिद्धि डोगरा

एक पॉपुलर टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस, रिद्धि ने जवान और टाइगर 3 जैसे हिट शो और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. वह इससे पहले खतरों के खिलाड़ी और नच बलिए में भी हिस्सा ले चुकी हैं.

16. उर्वशी ढोलकिया

टेलीविजन की सबसे मशहूर विलेन में से एक, उर्वशी ने बिग बॉस 6 जीता और बाद में नच बलिए 9 और झलक दिखला जा में नजर आईं.

17. दुष्यंत कुकरेजा

1.3 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और 49 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले डिजिटल क्रिएटर, दुष्यंत अपने रिलेटेबल कंटेंट और ट्रैवल वीडियो के लिए जाने जाते हैं.

18. शाइनी दोशी

इस एक्ट्रेस को सरोजिनी – एक नई पहल से पहचान मिली और बाद में पंड्या स्टोर से वह घर-घर में मशहूर हो गईं. वह खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुकी हैं.

19 और 20 मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत

भोजपुरी स्टार मोनालिसा और उनके एक्टर पति विक्रांत, जो पहले नच बलिए 8 में एक साथ नजर आए थे. एक कपल के तौर पर मुकाबला करेंगे.

21. दिव्या अग्रवाल

रियलिटी टीवी की रेगुलर कंटेस्टेंट, दिव्या ने स्प्लिट्सविला 10 से मशहूर होने के बाद ऐस ऑफ स्पेस सीजन 1 और बिग बॉस OTT सीज़न 1 जीता.

22. करण पटेल

ये है मोहब्बतें के लिए जाने जाने वाले करण खतरों के खिलाड़ी और नच बलिए में भी नजर आ चुके हैं.

23. फैसल शेख

अपने लिप-सिंक और कॉमेडी वीडियो के लिए मशहूर फैसल खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा 10 और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया में नजर आ चुके हैं.

24. वंशज सिंह

एक गेमिंग और पॉप-कल्चर कंटेंट क्रिएटर जो पहले MX प्लेयर के द प्लेग्राउंड में नजर आए थे.

25. प्रिंस नरूला

'रियलिटी शो के किंग' के नाम से मशहूर प्रिंस ने रोडीज़, स्प्लिट्सविला 8, बिग बॉस 9 और नच बलिए 9 जीता है, जिससे वह शो के सबसे मज़बूत दावेदारों में से एक बन गए हैं.

द 50 के बारे में

लेटेस्ट प्रोमो में उस शानदार महल की झलक दिखाई गई है, जहां 50 सेलिब्रिटी एक साथ रहेंगे. शानदार बेडरूम और सिटिंग एरिया के साथ, महल में दो अखाड़े हैं जहां 'शेर' गेम और टास्क करवाएगा जो कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला करेंगे. यह शो 1 फरवरी को कलर्स और जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर के लिए तैयार है.