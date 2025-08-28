विज्ञापन

स्टू़पिड वुमन, जाहिल और कामचोर- बिग बॉस में 4 दिन में ही घरवालों के दिखे असली रंग, जानें किसने किसे कहा

बिग बॉस हाउस में असली रंग दिखने लगे हैं जबकि बिग बॉस 19 को शुरू हुए अभी सिर्फ चार दिन हुए हैं. जानें किसने किसको कहा- स्टू़पिड वुमन, जाहिल और कामचोर.

Read Time: 2 mins
Share
स्टू़पिड वुमन, जाहिल और कामचोर- बिग बॉस में 4 दिन में ही घरवालों के दिखे असली रंग, जानें किसने किसे कहा
Bigg Boss 19: बिग बॉस में धड़ल्ले से हो रहा अपशब्दों का इस्तेमाल
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के घर में चौथा दिन बेहद हंगामेदार रहा. रसोई में तीखी नोकझोंक, हंसी-मजाक और पहले कैप्टेंसी टास्क की घोषणा ने इस दिन को ड्रामा, हास्य और तनाव से भरपूर बना दिया. अब बिग बॉस हाउस है तो यहां कोई कब तक अपने असली रंग को छिपाकर रख सकता है. ऐसा ही कुछ घरवालों के साथ भी हुआ है. चार दिन के अंदर ही बिग बॉस 19 के घरवालों के असली रंग नजर आने लगे हैं. जहां ‘स्टूपिड वुमन', ‘जाहिल' और ‘कामचोर' जैसे तीखे शब्द हवा में तैरते नजर आए. जानें किस कॉन्टेस्टेंट ने किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया.

Latest and Breaking News on NDTV

नेहल बनाम कुनिका: पराठों पर जंग
दिन की शुरुआत रसोई में नेहल और कुनिका के बीच तीखी बहस के साथ हुई. नेहल ने कुनिका को पतले पराठे बनाने की सलाह दी, लेकिन कुनिका का जवाब उन्हें पसंद नहीं आया. बात इतनी बढ़ी कि नेहल ने गुस्से में कुनिका को 'स्टूपिड वुमन' कह डाला, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Bigg Boss 19 Zeishan Quadri

दाल का ड्रामा
दिन के दूसरे हिस्से में दाल को लेकर बड़ा बवाल हुआ. कई घरवालों ने गौरव खन्ना पर आरोप लगाया कि उन्होंने सारी दाल खत्म कर दी, जिससे बाकियों को भूखा रहना पड़ा. बसीर ने गौरव से सवाल किया कि खाना 16 लोगों के लिए था. नेहल और अभिषेक भी इस बहस में कूद पड़े. जहां कुछ लोग गौरव से माफी की मांग कर रहे थे, वहीं गौरव ने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ एक कटोरी दाल ली थी. तभी जीशान ने गौरव को 'जाहिल' कहकर तनाव और बढ़ा दिया.

जीशान बनाम गौरव
दिन का सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब तान्या, बीमार होने के बावजूद, बर्तन धोती नजर आईं. जीशान ने इसका विरोध किया और कहा कि यह गौरव का काम था. गौरव ने जवाब में तीखा रवैया अपनाया, जिससे जीशान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने गौरव को 'कामचोर; कहकर सबके सामने उनकी खिंचाई कर दी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Gaurav Khanna, Kunika, Nehal Chudasama, Zeishan Quadri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com