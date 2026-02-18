विज्ञापन

शक्तिमान एक्ट्रेस के साथ हुआ कास्टिंग काउच! सिर्फ मर्दों वाली पार्टी में बुलाया, कॉम्प्रोमाइज करने से मना किया तो

शक्तिमान में गीता विश्वास का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस वैष्णवी ने अपने इस एक्सपीरियंस से सभी को हैरान कर दिया. एक फिल्म के नाम पर उन्हें मानसिक तौर पर कितना टॉर्चर किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
शक्तिमान एक्ट्रेस के साथ हुआ कास्टिंग काउच! सिर्फ मर्दों वाली पार्टी में बुलाया, कॉम्प्रोमाइज करने से मना किया तो
शक्तिमान एक्ट्रेस के साथ हुआ है कास्टिंग काउच
Social Media
नई दिल्ली:

शक्तिमान में गीता विश्वास का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दौर में झेले गए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को खुलकर बताया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे कॉम्प्रोमाइज से इनकार करने के चलते उन्हें एक बड़ी बजट वाली फिल्म से बाहर कर दिया गया था. वैष्णवी ने सिद्धार्थ कनन्न के साथ बातचीत में याद किया कि उस समय उन्हें फिल्म में लीड रोल के लिए साइन किया गया था. उनके पोस्टर और बैनर तक तैयार हो चुके थे. लेकिन अचानक उन्हें प्रोडक्शन ऑफिस बुलाकर कहा गया कि अब वे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रह सकतीं.

कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो फिल्म से निकाला!

ये खबर सुनकर वो एक पल को तो हैरान ही रह गईं. उन्होंने किसी भी तरह का समझौता करने से साफ मना कर दिया था. वैष्णवी ने बताया कि फिल्म का हीरो उनमें इंट्रस्ट ले रहा था. उन्हें शाम के समय अकेले पार्टी में बुलाया गया था, जहां कहा गया कि ‘सिर्फ लड़कों की पार्टी होगी, हम सब साथ में शराब पीएंगे'. जब वैष्णवी ने पार्टी में शामिल होने से मना किया, तो हीरो को बुरा लगा. आखिर में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो ने मिलकर फैसला लिया कि उन्हें फिल्म से हटा दिया जाए. यह एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, लेकिन वैष्णवी ने अपनी मर्यादा और सम्मान को ऊपर रखा और खुशी खुशी इस फिल्म से दूरी बना ली.

Latest and Breaking News on NDTV

मां को आउटडोर शूट से दूर रखने के लिए रची साजिश

वैष्णवी ने बताया कि केवल पार्टी ही नहीं स्विट्जरलैंड में शूटिंग के लिए उनका पासपोर्ट बनवाया गया, लेकिन मां का पासपोर्ट बनवाने से इनकार कर दिया गया. उनकी मां हमेशा उनके साथ रहती थीं. मां उन्हें छोड़ने और लेने आती-जाती थीं, जिससे प्रोडक्शन वाले परेशान रहते थे. यह सब देख वो खुद हैरान थीं.  वैष्णवी ने कहा कि उनकी मां की अलर्टनेस और साथ रहने की वजह से वे कई बार ऐसे हालात से बच पाईं. यह एक्सपीरियंस उनके करियर के शुरुआती दिनों का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया. 

यह भी पढ़ें: फिल्म के प्रीमियर पर डायरेक्टर ने की हाथ पर किस करने की कोशिश, हीरोइन ने किया इंकार तो इंडस्ट्री में इस नाम से बुलाने लगे लोग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Doordarshan, Doordarshan Show Shaktimaan, Vaishnavi Macdonald, Who Is Vaishnavi Macdonald, Tv News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com