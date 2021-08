सौम्या टंडन ने फोटो शेयर कर फैन्स से मांगी राय, बोलीं- ये हेयरकट कैसा है...

सौम्या यानी की 'गोरी मेम' इस फोटो में ब्लैक ड्रेस और खूबसूरत हेयरकट में नजर आ रही हैं. जिसमें वह बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि Tempted to go back to this haircut. What say ?, यानी कि वह इस तरह से शॉर्ट हेयरकट कराने के बारे में सोच रही हैं, क्या कहते हो. वहीं, सौम्या की फोटो को जहां उनके फैंस पसंद कर हैं. साथ ही उनकी मांगी गई राय पर उन्हें जवाब भी दे रहे हैं. एक फैन ने जवाब देते हुए कमेंट में लिखा है कि मुझे यह हेयरकट बहुत प्यारा लगा और आप भी. वहीं, दूसरे फैन ने जवाब देते हुए कमेंट में लिखा है कि आप हर हेयरकट में बहुत खूबसूरत लगेंगी हैं.



आपको बता दें कि सौम्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं और अक्सर फैन्स के लिए दिलचस्प पोस्ट शेयर करती रहती हैं. इससे पहले सौम्या ने अपने पति के साथ फोटो शेयर की थी. इस जोड़ी को भी फैन्स का खूब प्यार मिला था. भाभीजी घर पर हैं, इस सीरियल के दौरान सौम्या टंडन की लोकप्रियता चरम पर थी.