टीवी की 'अनुपमा' रूपाली गांगुली ने सिर पर हेयरबैंड लगाए शेयर की Photo, फैन्स ने कहा- ग्लैमरस स्टूडेंट

रूपाली गांगुली ने शेयर की फोटो

किताब के शौकीन लोगों के लिए इंटरनेशनल बुक लवर्स डे (9 अगस्त) बेहद खास है. इंटरनेशनल बुक लवर्स डे के अवसर पर कई सेलिब्रिटीज भी बुक्स को लेकर अपने प्यार को सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं. टीवी इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा रुपाली गांगुली ने भी International Book Lovers Day के अवसर पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस किताब पढ़ती हुई नजर आ रही हैं. "Specs, Books and me. As Geeky as it could Ever Get!" कैप्शन के साथ रुपाली गांगुली ने फोटो को शेयर किया है, जिसे उनके फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं.