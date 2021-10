Rupali Ganguly ने को-स्टार संग 'Raataan Lambiyan' सॉन्ग पर किया रोमांटिक डांस, देख फैन्स के यूं आए रिएक्शन...

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'अनुज और अनुपमा का राता लंबियां का संस्करण...थोड़ा प्यार और थोड़ा शर्मना!'. इसी के साथ फैन्स उनकी इस जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा है 'Wow waiting to see anupama and anuj romance', तो किसी ने लिखा है 'I love them dis is the best show'. वहीं उनके इस वीडियो पर अब तक 610 हजार से ज्यादा व्यूज और 128 हजार लाइक आ चुके हैं.

बता दें, रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने 2000 में टीवी सीरियल 'सुकन्या' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो 'कहानी घर-घर की', 'संजीवनी' जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो 'अनुपमा' में मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. शो में उनके किरदार को फैन्स खूब पसंद करते हैं.