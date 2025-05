अनुपमा के सेट पर रुपाली गांगुली को काटा कुत्ते ने ? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर दिया सबूत

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के लिए पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं. लेकिन इन दिनों रुपाली गांगुली अपने गुस्से भी वजह से चर्चा में हैं. उन्होंने फेक न्यूज फैलाने पर एक न्यूज पोर्टल पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. इस पोर्टल ने बुधवार को गलत खबर छापी थी कि रुपाली को उनके लोकप्रिय सीरियल 'अनुपमा' के सेट पर एक कुत्ते ने काट लिया. रुपाली ने इस खबर को 'शर्मनाक' बताया और पोर्टल से आग्रह किया कि वे ऐसी खबरें छापने से पहले सच्चाई की जांच करें, खासकर उन 'बेकसूर जानवरों' के बारे में जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते.

रुपाली ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे काफी नाराज नजर आईं. सेट पर मौजूद कुत्तों की ओर कैमरा दिखाते हुए उन्होंने कहा, "ये सारे मेरे बच्चे हैं. इसे कहते हैं गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता. ये खबर कि मुझे सेट पर कुत्ते ने काट लिया, पूरी तरह बकवास है. आज तक मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसी बातें परेशान नहीं करतीं. मैं अपने काम पर ध्यान देती हूं और उसे अच्छे से करती हूं. जो लोग मेरे बारे में लिखना चाहते हैं, लिखें."

It's okay when they write anything about any person because that person have choice to respond or not to.



But writing anything about innocent Creature who are wordless and who cannot respond cannot be considered humane.



Atleast One Should Verify Before Writing.