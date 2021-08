लॉन्ग ड्राइव पर निकलीं रुबीना दिलैक, चलती गाड़ी में खिड़की से बाहर निकलकर यूं की मस्ती...देखें Video

रुबीना की लॉन्ग ड्राइव

रुबीना इस वीडियो में लॉन्ग ड्राइव का मजा लेते हुए देखी जा सकती हैं. वीडियो में रुबीना का दिलकश अंदाज स्लो मोशन में और भी गजब का लग रहा है, जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में रुबीना काफी खुश नजर आ रही हैं. वे कभी कार की सन रूफ से हवा और धूप का आनंद ले रही हैं, तो कभी खिड़की से बाहर झांकती हुई भी दिखाई दे रही हैं. रुबीना के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है. उन्होंने अपनी पोस्ट में कैप्शन के रूप में लिखा है कि- "Here is where I exactly wanna be! यानी कि मैं वहीं हूं, जहां होना चाहती हूं".