रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला का गाना 'तुमसे प्यार है' रिलीज के साथ हुआ वायरल, पंहुचा 25 लाख के पार

रुबीना (Rubina Dilaik) का नया गाना

रुबीना (Rubina Dilaik) ने इस गाने के रिलीज की खबर इंस्टाग्राम पर फैन्स के साथ एक पोस्ट के द्वारा भी की है. उन्होंने इस पोस्ट के साथ के लिखा है 'Hey!! My beautiful people….And NOW the story unfolds…#TumsePyaarHai is out now and all yours'. साथ ही उन्होंने फैन्स से कहा कि उन्हें उनके प्रतिक्रिया का इंतजार है. रुबीना के इस गाने को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. इस गाने में रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.

रुबीना (Rubina Dilaik) का करियर

रुबीना (Rubina Dilaik) ने अपने करियर की शुरुआत 'छोटी बहू' सीरियल से की थी. जिसके बाद उन्हें बिग बॉस 14 में देखा गया था, वो बिग बॉस की विनर भी रही हैं. फिलहाल वो 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' सीरियल से सौम्य का किरदार निभा रही हैं. इस सीरियल में उन्होंने किन्नर के रूप में देखा जा सकता है. साथ ही बिग बॉस के घर से निकलने के बाद उनके कई म्यूजिक वीडियो भी यूट्यूब पर रिलीज हो चुके हैं.