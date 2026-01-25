विज्ञापन

शाहरुख, सलमान, आमिर स्टार्स कैसे बन गए? रामायण के राम अरुण गोविल ने क्यों कही ये बात

रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने एआर रहमान के कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है. 

एआर रहमान की कमेंट के बीच अरुण गोविल ने कही ये बात
नई दिल्ली:

रामानंद सागर की ‘रामायण' में राम का किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुए एक्टर अरुण गोविल ने हाल ही में एआर रहमान के बयान पर रिएक्शन दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऑस्कर विनर कंपोजर एआर रहमान ने हाल ही में बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में बताया कि पिछले 8 साल में उनके पास काम कम हो गया है. वहीं इसमें उन्होंने पॉवर डायनैमिक्स में बदलाव बताते हुए कहा कि इसका कारण कम्युनल हो सकता है.

हाल ही में अरुण गोविल, जो हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) और सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट (CAWT) का हिस्सा बने थे. उसमें उन्होंने पीटीआई से कहा, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोगों को कम्युनल भेदभाव पर काम ना मिला हो. हमारी इंडस्ट्री में इसके काफी उदाहरण हैं. हर धर्म के लोगों ने काम किया है. आज भी ऐसी कोई चीज नहीं है. यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है, जहां कोई कम्युनल भेदभाव नहीं है. 

ये भी पढ़ें- एआर रहमान का इस एक्टर ने किया सपोर्ट, बोला- बॉलीवुड सच में बदल गया है

एक्टर ने आगे कहा, पहले भी हमारे पास दिलीप कुमार जैसे एक्टर थे. वह एक समय पर इंडस्ट्री के किंग कहलाते थे. आज भी शाहरुख, सलमान, आमिर, वह सभी स्टार्स हैं. अगर कम्युनल भेदभाव होता तो वह कैसे स्टार्स बन पाते.

