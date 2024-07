बिग बॉस ओटीटी 3 में दो हफ्तों में तीसरा इविक्शन, लव कटारिया के फैसले से ये कंटेस्टेंट हुआ घर से बाहर, फैंस बोले- अनफेयर

Poulomi Polo Das Eliminated Mid Week Bigg Boss OTT 3 Eviction: बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में केवल एक हफ्ते में दो कंटेस्टेंट शो से बाहर हो गए हैं, जिसमें पहला नाम बॉक्सर नीरज का था तो वहीं दूसरी कंटेस्टेंट पायल मलिक बनी थीं. लेकिन अब दूसरा हफ्ता शुरू ही हुआ था कि तीसरा कंटेस्टेंट भी शो से बाहर हो गया है. वहीं यह फैसला बाहरवाला लव कटारिया ने लिया है, जिसे फैंस अनफेयर बताते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिख रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं इस हफ्ते एक टास्क में वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित, शिवानी कुमारी, मुनीषा खटवानी, विशाल पांडे, पॉलोमी दास, शिवानी कुमारी और नैजी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे.

इस टास्क के बाद काफी ड्रामा भी देखने को मिला. लेकिन अब बिग बॉस ने बाजी पलट दी और बाहर वाला यानी लव कटारिया के हाथों में इविक्शन की पावर आ गई है. रियलिटी शो से जुड़ी खबरे देने वाले बिग बॉस तक के अनुसार, पॉलोमी दास मिड वीक में शो से बाहर हो गई हैं और यह फैसला बाहरवाला कंटेस्टेंट लव कटारिया ने मुनीषा खटवानी को बचाते हुए लिया है.

